Alluvione, FdI striglia la giunta: "Donazioni nelle casse da mesi"

"Il Governo Meloni ha risposto tempestivamente ai lavori in somma urgenza, e sta approntando in pochi mesi tutte le misure necessarie per famiglie e imprese, mappando capillarmente, anche grazie la struttura commissariale, i bisogni di tutti i territori romagnoli".

Tocca a Marco Lisei e a Nicolas Vacchi, rispettivamente senatore e consigliere comunale di FdI, difendere la validità dell’operato dell’esecutivo nazionale sul tema alluvione, finito nel mirino del sindaco Marco Panieri l’altra sera in Consiglio comunale.

"Siamo noi che auspichiamo che non ci siano ritardi, e confidiamo che questa volta il Comune agisca in fretta – esortano Lisei e Vacchi –. Di converso, viene dimostrata da Panieri tutta la sua improvvisazione.

Non sa nemmeno come comportarsi davanti agli ‘altri’ 800mila euro, ovvero quelli derivanti dalle donazioni di privati che giacciono ‘a riposo’ nella cassa comunale da mesi".