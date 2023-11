Alluvione, i lavori di somma urgenza. Già erogati 300mila euro per Imola . Figliuolo: "Altri fondi in arrivo"

Quasi 300mila euro a Imola, 350mila euro a Castel San Pietro Terme e 160mila euro a Casalfiumanese. Infine, 7mila euro a Mordano. È il quadro delle erogazioni relative agli interventi in somma urgenza già destinate dalla struttura guidata dal commissario alla ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo, ai Comuni del circondario per gli interventi di messa in sicurezza dopo l’alluvione dello scorso maggio.

A fare il punto sui fondi, solo una piccola parte di quelli che dovranno arrivare sul territorio sia per ulteriori lavori in somma urgenza (capitolo di spesa nel quale per esempio la Giunta imolese conta di far rientrare anche l’investimento per il paddock dell’Autodromo) sia per la ricostruzione, è stato lo stesso commissario Figliuolo tornato ieri a Bologna nella sede dell’assemblea legislativa della Regione. In Aula, il generale elenca le cinque linee operative seguite per la ricostruzione (somma urgenza, altri interventi urgenti, contributi ai privati, legalità, supporto ai soggetti attuatori) e tutte le ordinanze firmate finora con cui sono state stanziate, in Emilia-Romagna, le risorse per i lavori di somma urgenza (413 milioni), per la difesa idraulica (oltre 265 milioni) e per la messa in sicurezza del territorio (762 milioni). A questi fondi si aggiungeranno nelle prossime settimane ulteriore stanziamenti di 25 milioni di euro per la gestione dei materiali (rifiuti) e di 28 milioni per l’edilizia residenziale e le strutture sanitarie, oltre ad altri 36 milioni di euro per nuove somme urgenze (tra cui appunto i fondi per il paddock dell’Autodromo).

"Rispetto a un sisma – spiega Figliuolo – l’evento alluvionale è più magmatico, è più difficile da perimetrare e varia nel tempo. Le frane si muovono ed emergono nuove necessità per i corsi d’acqua e la rete viaria". Quanto ai contributi per i privati, il commissario ricorda che dal 15 novembre scorso è attiva la piattaforma Sfinge della Regione Emilia-Romagna. Nelle prossime settimane sono poi in arrivo le ordinanze che riguardano i protocolli di legalità e la distribuzione del nuovo personale assunto con contratti a tempo determinato a supporto degli enti locali (dalle quattro alle sei unità per il Circondario). Entro marzo, infine, dovranno poi essere conclusi i piani speciali per la ricostruzione, i cui tempi si sono allungati rispetto alle previsioni iniziali "vista la mole di interventi ancora in corso". Ad oggi nel ‘portafoglio’ del commissario ci sono 2,5 miliardi di euro per la ricostruzione pubblica, circa 600 milioni per quella privata e 700 milioni, a partire da gennaio, col credito d’imposta.