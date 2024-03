Alluvione, il Circondario accelera. Ecco lo sportello per i danneggiati

Anticipata a giovedì l’apertura (inizialmente prevista per i primi di aprile) di uno sportello pubblico dedicato alla ricostruzione post-alluvione nella sede del Circondario. Lo ha annunciato ieri lo stesso ente di via Boccaccio, sulla scorta della grande partecipazione riscontrata all’assemblea pubblica che si è tenuta nei giorni scorsi nella frazione imolese di Ponticelli.

L’incontro è stato organizzato dallo stesso ente di via Boccaccio per illustrare le ordinanze emanate dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo e dedicate alla ricostruzione delle imprese e degli edifici privati danneggiati dagli eventi alluvionali.

All’assemblea pubblica, che si è tenuta nella sala polivalente (ex Bocciodromo) di Ponticelli, hanno infatti partecipato oltre 150 persone tra cittadini, imprese e professionisti. L’iniziativa è stata l’occasione per fare domande in merito ai dubbi sui provvedimenti del generale Figliuolo.

L’incontro si è aperto con i saluti introduttivi dei vice-presidenti del Circondario, Beatrice Poli e Matteo Montanari, ed è proseguito con la presentazione dei contenuti delle ordinanze e le modalità con cui presentare le richieste di contributo. Si è quindi svolto il confronto diretto tra la cittadinanza e i tecnici della struttura commissariale e della Regione. Presenti all’incontro, per rispondere ai quesiti del pubblico, il colonnello Carlo La Torre della struttura commissariale, Andrea Mancini di Invitalia, che si occuperà delle istruttorie di secondo livello delle domande presentate, e Maria Romani dell’Agenzia per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna.

La riunione si è poi conclusa con i saluti istituzionali da parte del sindaco di Imola e presidente del Circondario, Marco Panieri, che ha appunto annunciato l’apertura straordinaria, nella sede dell’ente di via Boccaccio, di uno sportello pubblico interamente dedicato al tema della ricostruzione "così da permettere ai cittadini e alle imprese coinvolte nel percorso di ricostruzione di interloquire direttamente con i tecnici della struttura commissariale e di Invitalia", riferiscono dal Circondario.

"L’incontro con i cittadini e le imprese colpite dall’alluvione è stato importante – commenta Panieri – perché ci ha consentito, da un lato, di informare tutti sui contenuti delle ordinanze 11 e 14 relative alla ricostruzione delle imprese e delle abitazioni privati; e dall’altro di raccogliere alcuni problemi ancora aperti che sono in corso di esame nel confronto fra Regione e struttura commissariale. Abbiamo colto l’esigenza di avere un punto di contatto a livello territoriale tanto che, visti l’interesse e la necessità espressi nel corso dell’incontro, abbiamo fatto uno sforzo per anticipare l’apertura dello sportello".

Lo sportello avrà sede al terzo piano del Circondario (via Boccaccio, 27). Sarà aperto al pubblico tutti i giovedì (a partire appunto dal 21 marzo) per i cittadini, le imprese e i tecnici che ne abbiano bisogno e vedrà la presenza di funzionari della struttura commissariale e di Invitalia. Come rimarcato ieri dal Circondario, al fine di poter usufruire dello sportello occorre fissare un appuntamento telefonando al numero 0542-603246 (tutte le mattine dal lunedì al venerdì) o inviando una richiesta all’indirizzo e-mail ricostruzione@nuovocircondarioimolese.it.