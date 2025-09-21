Alluvione, il comitato Sfondarione: "Non vogliamo essere dimenticati. Ad ogni pioggia abbiamo paura"

"Non vogliamo essere dimenticati". A un anno di distanza dall’alluvione e dalle frane che hanno colpito il territorio di Fontanelice, così come di altri comuni dell’Imolese, l’appello del comitato spontaneo per la difesa e la salvaguardia idrologica del centro storico resta lo stesso. A rappresentare il comitato Sfondarione e le 48 famiglie, le attività commerciali e gli anziani, ma soprattutto le persone le cui case sono state rese inagibili, è la presidente Elvira Gennari, classe 1953. Un anno fa parte del suo giardino è franato e, al posto del muretto che lo separava dalla vallata, c’è lo strapiombo. "Il giardino è inagibile – ha spiegato la fontanese –, così come un terzo del mio appartamento. Io e mio marito abbiamo 72 e 80 anni, questa è la nostra prima e unica casa e vorremmo passarci la vecchiaia, ma la paura aumenta ogni volta che c’è maltempo. Ho sempre pronta una valigia con farmaci e pigiama nel caso servisse scappare".

Un episodio tragico, ma non isolato. Anche le abitazioni dei vicini della Gennari sono infatti inagibili. Alla creazione del comitato, gli obiettivi prefissati erano il ripristino e la messa in sicurezza delle zone più a rischio, la bonifica relativa alle infiltrazioni in un’area pubblica e sorgiva e, soprattutto, un progetto complessivo di messa in sicurezza del territorio. "A un anno di distanza non siamo ancora riusciti a ottenere nulla di tutto questo – ha raccontato Gennari –, nemmeno le transenne che indicano il pericolo di crollo. A maggio è stata effettuata una perizia geologica, presentataci a fine luglio. La relazione evidenzia la criticità del costone occidentale di Fontanelice, è urgente però che venga presentato un progetto esecutivo concreto". La paura e l’impellenza del comitato continuano a crescere con l’avvicinarsi del 20 ottobre, data che nel 2024 significò seconda ondata di maltempo. Resta fortissimo il timore di cadere nel dimenticatoio.

"Oltre a essere un Comune piccolo e isolato – ha insistito la presidente –, il problema non si nota immediatamente. Lo Sfondarione è la parte interna del paese ed è nascosta, di facciata ci sono le belle case che coprono i giardini". I membri del comitato continuano a darsi da fare e a rimanere fiduciosi. "Non possiamo mollare perché queste sono le nostre uniche case – ha concluso Gennari –, non avremmo un altro posto dove andare. Abbiamo richiesto un incontro urgente con il sindaco e dovremmo averlo al più presto per capire in che direzione muoversi. Non siamo in antagonismo con l’amministrazione, tutte le nostre azioni sono volte alla collaborazione. Chiediamo semplicemente che il nostro problema venga preso in carico sul serio".

Aleksandra Arandelovic