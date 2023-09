Alluvione, il Comune rilancia: "È ora di aiutare famiglie e imprese"

La Regione torna a incalzare il Governo sul post-alluvione. E il Comune rilancia, ribadendo al commissario Francesco Paolo Figliuolo la richiesta immediata di fondi per i privati. Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ieri ha convocato i giornalisti per chiedere di destinare risorse già stanziate dal Governo e sinora utilizzate solo in piccola parte per ristorare i danni a cittadini e imprese.

Nel mirino del governatore, affiancato in conferenza stampa da alcuni amministratori di comuni alluvionati e sostenuto a distanza anche dal sindaco Marco Panieri, sono finiti i 900 milioni destinati agli ammortizzatori sociali (di cui finora ne sono stati richiesti 30) e i 300 milioni per aiutare le imprese dell’export, di cui attualmente sono stati impiegati circa 12-13 milioni.

"Chiediamo che tutti i fondi stanziati e non utilizzati, oltre un miliardo di euro, vengano usati subito per indennizzare cittadini e aziende", manda a dire Bonaccini.

Sul tavolo anche altre due proposte, avanzate sotto forma di altrettanti emendamenti al Decreto-legge del Governo nella parte sulla ricostruzione post alluvione. Una riguarda l’introduzione del credito d’imposta per risollevare le zone colpite dall’alluvione, seguendo lo schema adottato per il terremoto del 2012: le banche anticipano le risorse necessarie a cittadini, famiglie, aziende per ripristinare i danni subiti e poi lo Stato le ristora attraverso detrazioni fiscali.

L’ultima prevede invece la possibilità di rafforzare, con assunzioni a tempo determinato, le strutture tecniche di tutti gli enti pubblici individuati dal commissario Figliuolo come soggetti attuatori per gli interventi su fiumi, canali, strade, frane e edifici danneggiati.

"Siamo pienamente d’accordo con queste proposte – fa sapere il sindaco Panieri –. Bisogna lavorare in quella direzione. Apprezziamo gli sforzi della struttura commissariale, ma i soli fondi per il rimborso dei lavori svolti in somma urgenza destinati al Comune (quasi 800mila euro, ndr) non bastano. Ed è ora di aiutare le famiglie e le imprese, in particolare quelle agricole. Sono loro, in un territorio come il nostro, a essere più in difficoltà. Lo sblocco delle risorse, a cominciare da quelle per i privati, non è più rimandabile".