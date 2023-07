Alluvione Imola, la Vallata fa i conti: danni per oltre 46 milioni ma le casse sono quasi a secco

Imola, 3 luglio 2023 – Tra gli argomenti della plenaria dei consigli comunali della vallata del Santerno, in agenda il 5 luglio in Piazza Unità d’Italia a Borgo Tossignano, ci sarà anche il capitolo dei costi relativi all’emergenza alluvione. Nelle scorse settimane, infatti, i quattro sindaci della collina hanno completato la rendicontazione con le stime di prima ricognizione dei fabbisogni relativi alle spese e ai danni al patrimonio pubblico. Ma anche l’ammontare dei debiti fuori bilancio che gravano sulle casse degli enti.

A quanto ammontano i danni

E le proporzioni dei numeri lasciano a bocca aperta: 46,5 milioni di euro totali di danneggiamenti stimati e 900mila euro di interventi di ripristino già effettuati sulle pertinenze comunali. Cifre che alle latitudini della piccola Castel del Rio suonano ancora più altisonanti: 22 milioni di fabbisogno per azioni di recupero e 200mila spesi per opere di somma urgenza in attesa di copertura da fondi regionali e ministeriali.

A Fontanelice, invece, si tocca quota 300mila per i debiti fuori bilancio per arginare le criticità più urgenti causate dalla doppia ondata di maltempo dello scorso maggio. Di questi, circa 127 mila sono stati reperiti da un avanzo di bilancio disponibile. Il loro impiego? Tempestiva pulizia di strade, predisposizione di una viabilità alternativa in più punti e acquisto di materiali.

Per focalizzare una parvenza di ritorno alla normalità, considerando soltanto il frangente del mosaico viario e dei beni di proprietà dell’ente, serviranno almeno 5 milioni di euro. Un conteggio dal quale sono escluse le arterie provinciali e la ciclovia del Santerno. Scenario simile a Casalfiumanese dove sono già stati impegnati 325mila euro per la pulizia con rimozione di detriti e fango dalle strade e la creazione di percorsi alternativi. Ma anche la manutenzione di coperture di edifici pubblici nel capoluogo e nelle frazioni ed il drenaggio delle acque di falda. Il futuro? Una richiesta che supera gli 11,5 milioni per rintuzzare le tante situazioni di pericolo e alimentare la ripartenza. Nel dettaglio spiccano almeno 5 milioni per il rifacimento delle mura del centro storico ed il consolidamento della strada, con ripresa delle frane di valle, in via Maddalena. Quasi 430mila euro per la palificazione delle vie dei Mercati e della Villa ed altri 810mila per la stabilizzazione del versante di via Croara.

Non solo. Il recupero di alcuni alloggi danneggiati negli immobili Acer di via Giovanni XXIII, dove permane l’ordinanza di sgombero, costerà 610mila da sommare al mezzo milione per il riposizionamento planimetrico del fiume Sillaro.

Debito fuori bilancio da 70mila euro a Borgo Tossignano, considerando anche l’assistenza alle persone evacuate e gli importi utilizzati per pasti e carburante, con una proiezione di 8 milioni di euro sul fronte dei danni più grossi sulle strade. La morale? Aiuti, subito.