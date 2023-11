Alluvione, la città si rialza. Il circuito conta i danni . Quartiere Campanella, la giunta corre ai ripari

Giornata di super lavoro, quella di ieri, in Autodromo. Uomini e mezzi sono stati impegnati per togliere l’acqua dal paddock 2, invaso dalla fiumana nella notte tra giovedì e venerdì. Le operazioni, agevolate dal miglioramento delle condizioni atmosferiche, sono a buon punto. L’enorme lago visibile l’altro giorno aveva infatti lasciato il posto, già ieri mattina, a una distesa di fango. La conta dei danni si annuncia particolarmente pesante: l’acqua è arrivata fino al centro medico dell’Enzo e Dino Ferrari, dove sono stati portati via lettini e faldoni di documenti. Tiene banco la questione della barriera di protezione del circuito. È attesa a breve una risposta dal commissario Francesco Paolo Figliuolo sulla richiesta di finanziamento al progetto da 2,5 milioni avanzato da Con.Ami e Comune.

"Indipendentemente dalle misure che si adotteranno per tutelare il paddock, ciò che merita seria riflessione da parte degli amministratori del territorio è la riprova, ottenuta ancora una volta, della necessità del Santerno di avere aree di esondazione per proteggere il centro abitato il più possibile – avverte Daniele Marchetti, consigliere comunale e regionale della Lega –. Non è sufficiente discutere in termini vaghi di casse di espansione, soprattutto quando, ad esempio, quella di Zello non ci risulta essere ultimata e funzionante a pieno regime".

A questo, secondo Marchetti, si deve aggiungere una "maggiore attenzione alla manutenzione: la presenza di cataste di legname lungo il fiume o trasportate a valle ne è un chiaro segnale – prosegue il leghista –. È allarmante constatare la mancanza di considerazione di questi aspetti da parte di chi amministra il territorio"

Anche il tratto del Santerno a monte di Imola "mostrava la presenza di numerosi tronchi di notevoli dimensioni caduti nel fiume. Proprio pochi giorni fa, sono stato contattato da alcuni cittadini preoccupati tra Imola e Casalfiumanese – riferisce Marchetti –. Di fronte a un’apparente inerzia delle amministrazioni locali rispetto a questi problemi, mi vedo costretto a presentare un’interrogazione in Regione".

Altro tema caldo è quello del quartiere Campanella. Oltre agli orti anziani di via Graziadei, sulla sponda sinistra del Santerno, allagate anche numerose abitazioni al di là della strada. Colpa del ritorno delle fognature troppo piene che, attraverso i tombini e le valvole, ha allagato le cantine. Anche in questo caso, il Comune è pronto a intervenire con Hera. Si lavora a un progetto "finalizzato a migliorare la situazione, in modo da bloccare il ritorno dell’acqua, potenziando e incrementando il numero di valvole di ritegno a clapet, più efficaci per bloccare il ritorno dell’acqua", riferiscono dal Municipio, assicurando che la messa del piano "verrà accelerata per arrivare il prima possibile a risolvere il problema in modo efficace". In questo senso, è atteso a breve un incontro pubblico con i residenti della zona. Il summit, al quale parteciperanno il sindaco Marco Panieri e l’assessora all’Ambiente, Elisa Spada, verrà organizzato dopo che sarà stata completata la mappatura del sistema fognario.

Enrico Agnessi