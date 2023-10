Alluvione, la rinascita. Riapre ’Latordicella’

Dopo il buio, la luce. A più di cinque mesi di distanza dalla devastante alluvione della scorsa primavera, il B&B Latordicella di via Chiesuola a Castel del Rio è pronto a riaprire le porte ai clienti. Un mezzo miracolo, diventato realtà a colpi di sacrifici e solidarietà, per esorcizzare anche l’ultimo rigurgito di paura. Ma le istantanee di quel salvataggio di maggio, con il titolare Andrea Bandini aggrappato al verricello dell’elicottero dell’Esercito, restano scolpite nella mente. Tutto intorno la devastazione, una sorta di paesaggio lunare. Colpa di una grossa frana che ha inghiottito strade, sentieri, pali della luce, ettari di bosco, pescheti e due case e fatto sparire una sorgente. "Quando ho guardato in basso, mentre dondolavo al buio e nel vuoto, ho visto la mia vita, i miei sogni e il mio lavoro spazzati via in un istante – ricorda Bandini –. Con me avevo soltanto due borse con i vestiti, gli effetti personali, l’hard disk del computer e il mio cane Maffy di 16 anni. La stella polare? Il desiderio, un giorno, di fare ritorno lassù". E ripartire con quell’attività adorata dai clienti che sono, prima di tutto, amici. Un piccolo angolo di paradiso: la terrazza sulla vallata del Santerno. Poi l’avvio di una raccolta fondi, tramite campagna crowdfunding, per ricostruire il collegamento d’accesso al locale falcidiato dagli smottamenti. Con la famosa citazione di Annibale, "O troveremo una strada o ne costruiremo una", ripetuta come un mantra.

"Sono stati mesi lunghissimi, intensi oltre misura – continua –. Un periodo di solitudine sui miei monti per cercare una soluzione. Tante elucubrazioni mentali, lunghe notti insonni e giornate alternate tra sconforto e gioia". Una sorta di percorso a ostacoli tra burocrazia e logistiche complesse con l’incertezza degli eventuali rimborsi previsti dalle istituzioni: "Ad oggi ho ricevuto i primi 3mila euro del Cis e fatto domanda per il saldo. Poi, il contributo di autonoma sistemazione – confida Bandini –. Così mi sono rimboccato le maniche e, esperienza da geometra alle spalle, con l’aiuto di alcuni professionisti che mi hanno assistito tra pratiche e permessi, è partita l’organizzazione del cantiere per realizzare una strada alternativa a quella danneggiata". Una bretella di 440 metri che inizia da via Chiesuola, 50 metri a valle della prima della frana. Un tracciato d’argento che corre tra i campi verdi nato dopo 28 giorni di escavatore, 400 tonnellate di ghiaia, svariati metricubi di calcestruzzo e infinite ore di manodopera. ‘Stairway to heaven’, per dirla alla Led Zeppelin. Una pista che ha richiesto l’impiego di ogni centesimo di quanto donato, oltre agli sforzi personali di Bandini: "Cosa posso fare io per te – riavvolge il nastro della memoria –? Questa la domanda che mi sono sentito ripetere spesso in quel periodo. Un quesito che ho analizzato e fatto mio. Davanti ai colpi gobbi del fato, che fanno ben poche distinzioni, siamo tutti impotenti senza la mano tesa di qualcuno". Già, il prossimo. "C’è ancora tanta gente ancora fuori di casa o in situazione di difficoltà. E qua, quando comincia a piovere sul serio, salgono ancora i brividi – conclude Baldini –. Non ce l’avrei mai fatta senza il supporto tangibile della gente e la generosità di Cinzia e Piero che mi hanno donato il terreno per poter costruire la strada. Per favore, non dimentichiamoci degli altri".

Mattia Grandi