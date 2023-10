Alluvione, lettera di ringraziamento per i volontari

Una lettera di ringraziamento e un biglietto gratuito per l’ingresso alla mostra ‘Bertozzi & Casoni. Tranche de vie’, in programma tra Palazzo Tozzoni, museo San Domenico e Rocca Sforzesca dal 28 ottobre al 18 febbraio. È il modo scelto dal sindaco Marco Panieri per "ringraziare e ricambiare con un gesto di appartenenza alla nostra comunità" ognuna delle oltre duemila persone che si sono rese disponibili come volontari per portare il proprio aiuto nell’emergenza dell’alluvione del maggio scorso. Una disponibilità che era stata comunicata scrivendo alla casella di posta elettronica solidarieta@comune.imola.bo.it appositamente aperta in quei giorni dal Comune, per raccogliere e incanalare tutte le offerte di aiuto che provenivano dai singoli cittadini. "Era doveroso dare un riscontro a quanti, con una generosità non scontata, hanno voluto mettersi a disposizione già nelle ore successive ai disastri alluvionali di maggio – spiega Panieri –. È stata un’ondata di solidarietà preziosa, che ha dato forza, risorse e strumenti al Comune per affrontare difficoltà senza precedenti. A tutti loro abbiamo voluto, seppur a distanza di un po’ di tempo, riconoscere e ricambiare quel legame particolare che hanno dimostrato di avere con la nostra città".