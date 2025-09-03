Alluvione di marzo, sbloccati 320mila euro: pulizia e opere di sicurezza

Imola, 3 settembre 2025 – Costa cara, anche se un po’ meno del previsto, l’alluvione dello scorso 14 marzo alle casse comunali.

Dopo la ricognizione dei mesi scorsi, che aveva quantificato in 358mila euro l’impegno economico del Municipio per fronteggiare l’emergenza, arriva ora la definizione puntuale delle spese.

L’amministrazione ha infatti rideterminato in poco più di 320mila euro gli impegni a carico del bilancio, distribuiti tra le ditte affidatarie che avevano operato in condizioni di somma urgenza per riportare la città alla normalità e proteggere la popolazione mettendo in sicurezza strade, edifici e aree pubbliche.

La parte più consistente del lavoro, oltre 313mila euro, è stata affidata ad Area Blu, la società in house del Comune, che ha gestito interventi su strade, edifici e aree verdi. Tra le principali attività: consolidamento dei tratti franati di via Pieve Sant’Andrea e realizzazione di un percorso carrabile provvisorio, per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso e dei mezzi di lavoro necessari ai ripristini. E ancora: pulizia di fossi e caditoie e ricarico di ghiaia sulle strade più colpite dal dilavamento, per prevenire ulteriori danni in caso di nuove piogge.

Poi chiusura di buche e rattoppi sul manto stradale, in diverse vie del territorio comunale, per garantire sicurezza a pedoni e automobilisti. Nell’elenco degli interventi di Area Blu anche la messa in sicurezza di edifici pubblici danneggiati dalle infiltrazioni d’acqua e dai crolli parziali dei tetti, tra cui il teatro dell’Osservanza, Palazzo Tozzoni e varie scuole della città (Marconi, Andrea Costa e Cappuccini) e delle frazioni. Stanziati i fondi anche il ripristino di spazi nella biblioteca e centro civico di Sesto Imolese e negli alloggi di via Venezia-Port’Appia.

Un piccolo intervento da 8.600 euro è stato invece affidato alla ditta Allestimenti & Pubblicità, incaricata dell’assistenza alla popolazione, con la consegna dei sacchi di sabbia e la chiusura temporanea delle strade allagate nei quartieri più a rischio.

Per quanto riguarda la copertura degli interventi, il Municipio ricorda che con la delibera numero 52 approvata a maggio dal Consiglio comunale, già esecutiva, “è stata riconosciuta la legittimità delle spese per interventi di somma urgenza relativi all’alluvione del 14 marzo tramite utilizzo di risorse proprie nelle more dei provvedimenti di finanziamento che verranno adottati da enti sovraordinati a seguito dei quali potrà essere modificata la fonte di finanziamento”.