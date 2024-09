Alluvione, no ai rimborsi. La protesta di Cia:: "Agricoltura sostenuta soltanto a parole"

Rifiuto, totale o parziale, dei rimborsi richiesti. È il contenuto delle lettere inviate in questi giorni anche sul territorio imolese da Agricat, il fondo mutualistico nazionale legato alla Pac (Politica agricola comune) che copre i danni alle produzioni agricole causati da eventi atmosferici calamitosi.

"Sorprese negative per le aziende che negli anni scorsi hanno subito danni, anche molto ingenti, o che hanno usufruito delle assicurazioni agevolate", riferisce Luana Tampieri, presidente di Cia-Agricoltori Italiani Imola.

"Gli agricoltori – continua Tampieri – versano il 3% al Fondo rinunciando a una percentuale della Pac, i contributi che vengono assegnati a livello europeo alle diverse produzioni agricole e che sono stati a loro volta tagliati in maniera consistente. Si tratta di tutele importanti perché da tre anni i cambiamenti climatici incidono in maniera più che consistente sulla produttività e non abbiamo molte armi per difenderci. Agricat che ribadisco è pagato dagli agricoltori, doveva essere uno strumento efficace per la difesa, mentre si sta dimostrando solo un altro modo fallimentare di gestire il rischio".

L’erogazione dei contributi tecnicamente è prevista nella primavera dell’anno successivo a quello degli eventi calamitosi. Per esempio, l’erogazione dei contributi per il 2023 sarebbe dovuta avvenire indicativamente tra marzo e aprile di quest’anno.

"Le lettere che stanno arrivando di rifiuto totale o parziale dei risarcimenti dimostrano che la gestione burocratica di queste risorse è lenta e male organizzata e rischia di far saltare il banco e di lasciare senza contributi le nostre aziende – protesta la presidente di Cia-Agricoltori Italiani Imola –. Si tratta di una situazione davvero incresciosa dovuta, appunto, alla macchina burocratica e non imputabile minimamente ai nostri uffici che hanno lavorato bene e inviato in tempo le pratiche. In questo contesto già complesso è arrivata alle aziende agricole un’altra doccia fredda: la richiesta di pagamento della quota di assicurazioni agricole non più agevolate a partire dal 2022".

Da qui l’amarezza di Tampieri: "Credo sia arrivato il momento di smettere di dire, solo a parole, che si sostiene l’agricoltura italiana e poi, nei fatti, si va per sottrazione e si tolgono sostegni e risorse".