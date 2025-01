"Alluvione, paghiamo anni di incuria"

"L’ho ripetuto più volte e oggi, con l’approvazione del piano straordinario del Comune per la manutenzione dei fossi stradali, abbiamo la dimostrazione implicita che il nostro territorio paga anni di incuria, durante i quali sono mancate persino le minime attività di tutela del territorio contro i rischi idraulici". Il leghista Daniele Marchetti commenta così il via libera della Giunta al progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria ai fossi stradali nelle aree colpite dagli allagamenti. "Mi auguro che ciò che viene presentato come piano straordinario torni presto a essere considerato manutenzione ordinaria", prosegue l’esponente del Carroccio. E aggiunge: "Non voglio certo affermare che con una maggiore manutenzione dei fossi di scolo avremmo evitato qualsiasi danno, ma certamente i danni sarebbero stati più contenuti. In molte aree, i fossi di scolo lungo gli assi stradali non esistono più. Non dovremmo quindi stupirci se alcune zone si allagano o se intere infrastrutture, come quelle dell’area collinare, franano completamente". L’intervento, del valore di oltre 72mila euro, sarà finanziato con una parte delle donazioni raccolte a seguito dell’alluvione del 2023. "Una cifra tutto sommato contenuta, se consideriamo gli avanzi liberi milionari che il Comune registra ogni anno", osserva Marchetti. E conclude: "Mi auguro che le calamità che hanno colpito anche il nostro territorio abbiano insegnato qualcosa alle amministrazioni locali. Ripetere gli scenari che abbiamo già vissuto sarebbe insostenibile, anche dal punto di vista economico, considerati gli sforzi della struttura commissariale e del Governo per garantire le risorse".