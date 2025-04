Alluvione, pronti i fondi. Sei milioni per il ponte

Un’ordinanza, la 13 ter appena emessa dal commissario straordinario per la ricostruzione post alluvione Fabrizio Curcio, che porta buone notizie per il territorio di Medicina e per l’imolese. Sono in tutto 179 gli interventi, tra quelli finanziati ex novo e altri frutto di rimodulazioni di spesa, contenuti nell’ordinanza di Curcio, alla cui intesa la Regione, nella persona del presidente Michele de Pascale, ha dato il via libera. Il volume economico totale è di 167 milioni di euro circa, di cui 108 aggiuntivi. Di questa somma, ben 5,8 milioni sono stati destinati al ponte Massarolo di Fiorentina di Medicina.

A parlare di quest’opera è il sindaco Matteo Montanari: "Un’infrastruttura vitale questa, che collega Medicina alla molinellese Selva Malvezzi, e che è chiusa dal maggio del 2023, durante la prima alluvione. Avevano già eseguito uno studio di fattibilità per il rifacimento del ponte, così com’è, per un valore di 900mila euro. Alla luce, però, delle nuove norme speciali introdotte in materia di ponti, e in particolare di quelli sotto cui passa un fiume, deve essere fatta una infrastruttura ben diversa da quella presente fino ad oggi". Montanari, dunque, entra più nello specifico: "Da normativa, ora, le pile dei ponti non possono più essere in alveo, l’altezza rispetto allo scorrimento del fiume deve essere maggiore e, dunque, le campate stesse dell’infrastruttura devono essere più ampie. In quest’ottica, parlando del ponte Massarolo, i lavori che andranno fatti saranno molto più impegnativi perché, per rispettare gli standard appena enunciati, andranno rifatte anche le due rampe che accedono al ponte. E in uno dei due lati la carreggiata andrà del tutto spostata rispetto a dove è ora, in salita e sull’argine del fiume. Questo comporta dunque, inevitabilmente, un capitolo di spesa nettamente maggiore rispetto a quanto stimato per i lavori che ci aspettavamo di fare in precedenza e siamo soddisfatti del finanziamento".

Il nuovo studio di fattibilità è già in lavorazione e per settembre prossimo dovrebbe essere pronto il progetto definitivo. Sarà, poi, la Consap a fare i lavori: "Ci vorranno circa due anni per concludere l’opera. Si tratta di un ponte importantissimo per collegare i medicinesi a Bologna, a Molinella e anche alla Trasversale di Pianura non dovendola, però, percorrere tutta come avviene ora che il ponte è chiuso. Sarà sicuramente un’agevolazione importante per i nostri residenti e per chi tutti i giorni deve andare al lavoro". Previsto, inoltre, un nuovo intervento sul Canale dei Molini nel Comune di Imola, per circa 550mila euro, al fine di riparare i danni sui tratti coperti.

Zoe Pederzini