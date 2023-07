Alluvione, sindaci in coro "No a cittadini di Serie B"

di Mattia Grandi

Con la visita a Imola del commissario Figliuolo sempre più vicina (martedì ndr), tiene banco la mancata approvazione dell’emendamento proposto dall’Emilia-Romagna al decreto Alluvione convertito in legge. Niente da fare per la richiesta della Città metropolitana di Bologna di rivedere l’elenco delle aree interessate alle misure di sostegno previste. Un’assenza che pesa perché impedisce di accedere a una serie di opportunità che vanno dalla sospensione dei termini in materia di adempimenti tributari, contributivi e giudiziari all’accesso agli ammortizzatori sociali e indennità per i lavoratori autonomi. Ma anche interventi in ambito contabile e finanziario a favore delle imprese.

E alle parole di ieri del sindaco di Imola Marco Panieri, piuttosto contrariato, si aggiungono quelle dei colleghi di Medicina, Castel San Pietro Terme e Castel Guelfo. "Giusto chiarire che questa bocciatura dell’emendamento riguarda solo la possibilità per cittadini e imprese alluvionate di posticipare una parte di tasse e bollette – spiega Matteo Montanari, sindaco di Medicina –. Per il nostro comune le vie che avevamo chiesto d’inserire sono quelle del centro storico allagate durante la seconda alluvione dal Canale di Medicina". E ancora: "Tutta la provincia di Bologna potrà, invece, accedere ai fondi per la sistemazione dei danni che si renderanno man mano disponibili – analizza –. Come municipio, Circondario e Città Metropolitana insisteremo affinché le nostre richieste vengano accolte attraverso le prossime votazioni del Parlamento". Con una postilla: "Occorre dare un equo supporto ai cittadini. Non è accettabile che su questi temi si faccia battaglia politica – conclude –. Tutti devono fare la propria parte per supportare al meglio famiglie e imprese danneggiate".

Amareggiato anche Claudio Franceschi alla guida del comune di Castel Guelfo che aveva chiesto di inserire all’interno della ’zona rossa’ l’intero territorio e non solo la parte Ovest del paese: "Un’esclusione inspiegabile – riflette –. Vogliamo sapere le motivazioni e chiediamo che, sul delicato argomento, ci sia un ripensamento. Tante le persone e le aziende danneggiate dalla calamità naturale in area guelfese".

Non ci sta Fausto Tinti, sindaco di Castel San Pietro Terme: "E’ un fatto grave che denota la mancanza di attenzione nei confronti del nostro territorio – rimarca –. Non sono a conoscenza dei criteri adottati per prendere questa decisione che trovo immotivata". Nella cittadina termale, infatti, il provvedimento comprende solo il parco Lungo Sillaro e le frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese. L’obiettivo era quello di far rientrare nell’elenco tutta l’area castellana: "Non si possono fare ripartizioni della zona attraverso valutazioni avulse dalla profonda conoscenza della stessa. Un elemento che hanno ben chiaro i sindaci – aggiunge –. E’ un brutto segnale soprattutto nei confronti di chi ha investito tempo e risorse per mettere a posto la situazione".

"Il governo Meloni sta facendo il massimo a sostegno del territorio, delle famiglie e delle imprese – replica però Nicolas Vacchi, capogruppo FdI in consiglio comunale a Imola –. Debolissima invece la capacità amministrativa di certi enti locali. Quella del sindaco Marco Panieri e del Pd è l’ennesima polemica superficiale di chi, davanti a una disgrazia, sembrerebbe voler speculare invece che collaborare. Il governo è intervenuto velocemente e con risorse mai viste nella storia se si considerano i ristrettissimi tempi in cui Fratelli d’Italia e l’esecutivo nazionale hanno agito. Non è mai successo che venissero messi in campo 4 miliardi e mezzo in meno di due mesi. Si sono invece verificati in più territori ritardi e mancanze da parte degli amministratori. Sicuramente siamo stati davanti a un evento significativo e dalle dimensioni eccezionali, ma, forse, i danni sarebbero stati di entità inferiore se ci fosse stata una maggiore manutenzione. Dal governo arriveranno sicuramente nuove risorse".