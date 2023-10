Alluvione, sos ristori. Richieste di saldo, gli uffici comunali rischiano l’intasamento

C’è chi, con la proroga a fine anno, ha tirato un sospiro di sollievo, ma anche chi, invece, già tra luglio e agosto, ha portato nei vari uffici comunali tutta la necessaria documentazione. Stiamo parlando dei beneficiari del Cis, il Contributo di immediato sostegno previsto dall’ordinanza del capo del dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, lo scorso fine maggio, in accordo con Governo e Regione, per sostenere i cittadini colpiti dall’alluvione. Cinquemila euro in tutto destinate alle famiglie "la cui abitazione principale è stata allagata o direttamente interessata da frane e smottamenti". L’obiettivo era di ’coprire’ almeno in parte le spese iniziali di riparazione e sostituzione dei beni danneggiati. Spese da rendicontare nel dettaglio, con fatture, scontrini parlanti e bonifici. Cosa che numerosissime famiglie, dalla Vallata alla Bassa, hanno fatto con massima rapidità, anche perché, purtroppo, data la gravità dell’accaduto, non è stato ’difficile’ mettere assieme 5mila euro di spese.

E se per l’erogazione dell’anticipo di 3mila euro, i primi accrediti sono stati effettuati già agli inizi di luglio, nessun comune del circondario, ad ora, ha proceduto all’invio delle domande di saldo, nonostante, in questo caso, le cifre siano già potenzialmente erogabili, come è avvenuto per alcuni (pochi) cittadini residenti in altri territori colpiti dall’alluvione. Sono infatti 101 le richeste di saldo finora pervenute alla Protezione civile che ha ovviamente proceduto con il bonifico. La tappa finale di un meccanismo che vede coinvolti prima i Comuni, che raccolgono le pratiche dai cittadini, e poi la Regione.

Fatto sta che, se parte dei cittadini che abitano nelle altre zone della Romagna colpite dall’alluvione hanno già ricevuto anche il saldo, chi vive nel territorio del circondario e ha già presentato la dovuta rendicontazione delle spese sta ancora aspettando.

Ad ogni modo, guardando i numeri e le potenziali richieste di saldo che potrebbero arrivare nei prossimi mesi, è evidente il rischio di ’sovraccarico’ degli uffici comunali preposti al controllo. Un problema che, con tutta probabilità, non riguarderà solo Imola e circondario.

"Affronteremo la questione martedì nell’incontro previsto al Circondario – spiega Claudio Franceschi, sindaco di Castel Guelfo, uno dei paesi feriti dall’esondazione del Sillaro –. Durante l’incontro valuteremo se utilizzare una procedura comune a tutti le amministrazioni locali, magari proprio coinvolgendo lo stesso Circondario, oppure se ogni comune andrà avanti per proprio conto".

La speranza dei residenti è che si trovi presto una soluzione per poter ’rientrare’ dalle spese (almeno una piccola parte) già effettuate e poterne così sostenerne delle nuove per la riparazione delle abitazioni danneggiate, in attesa delle prossime ordinanze per famiglie e aziende.