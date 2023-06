Alluvione, terreni sterili "L’acqua ha ristagnato troppo e la fertilità è compromessa"

È sempre più lunga la lista dei danni causati da alluvione e frane al comparto agricolo del territorio imolese. E l’analisi della Coldiretti traccia un quadro di radicale mutamento anche nell’ecosistema dei cieli e delle terre dell’area circondariale. Un vero e proprio sconvolgimento della natura.

Esempi? La decimazione delle api dal cui volo dipende l’impollinazione delle piante e la strage dei lombrichi indispensabili per la fertilità dei terreni. "Il permanere per così lungo tempo dell’acqua nei campi ha creato condizioni molto critiche – sottolinea Alessandro Scala, vicedirettore della Coldiretti Bologna e segretario di zona ad Imola –. Insetti, funghi, batteri e lombrichi svolgono un’attività essenziale per l’umificazione e per la salvaguardia dei parametri di fertilità necessari alle coltivazioni". Un lavoro instancabile e silente svolto nel suolo. "Dove scavano gallerie, incorporano il materiale vegetale morto nel terreno, producono il pregiato humus e provvedono a una sua struttura ottimale – continua –. In ambito aereo, invece, manca il prezioso lavoro di impollinazione delle api con la perdita di un numero elevato di famiglie presenti nei nostri alveari. Un comparto che nella zona imolese e castellana rappresenta da anni un’eccellenza. Tre colture alimentari su quattro dipendono in una certa misura, per resa e qualità, dall’impollinazione dalle api. Quali? Mele, pere, fragole, ciliegie, cocomeri e meloni".

Capitolo frutteti. "L’esondazione dei corsi d’acqua ha soffocato le radici degli alberi fino a farle marcire – sottolinea Scala –. Ora la necessità è quella di espiantare e poi reimpiantare milioni di piante tra pesche, nettarine, kiwi, albicocche, pere, susine, mele, kaki e ciliegi. Tra queste ci sono anche le celebri pesche e nettarine di Romagna Igp, le fragole romagnole e le albicocche Reale e Val Santerno di Imola". Queste ultime, peraltro, sono due varietà autoctone di grande qualità che fin dai primi del Novecento hanno rappresentato una delle principali fonti di reddito per le aziende agricole del posto. Colture che hanno contribuito ad arginare l’esodo rurale.

Non meno devastante l’impatto delle frane. "Sotto scacco ci sono i castagneti delle nostre colline. Alberi secolari sradicati dalla forza della natura. Il settore della castanicoltura, in una realtà come quella di Castel del Rio, muove una fetta importantissima dell’economia. Abbiamo aziende in ginocchio – precisa l’esponente della Coldiretti –. Ma anche gli uliveti che sono un patrimonio di biodiversità nazionale". Il mosaico da tempesta perfetta si completa con un ragionamento legato al bestiame: "Colpita anche l’azione di recupero delle razze in via di estinzione come il bovino romagnolo e il suino di Mora Romagnola – conclude Scala –. Un elemento fondamentale del paesaggio e dell’equilibrio eco-ambientale".

Mattia Grandi