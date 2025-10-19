Alluvione un anno dopo. Aperta un’inchiesta, manutenzione nel mirino

IMOLA (Bologna)

L’alluvione in Emilia-Romagna, un anno dopo, è uno dei temi sul tavolo della Commissione europea. A Bruxelles, tra confronti, idee e colloqui sul cambiamento climatico e la transizione ecologica, il sindaco di Imola, Marco Panieri, da presidente Anci dell’Emilia-Romagna, parla con rappresentanti del Comune di Valencia, in Spagna. Quella città e quella regione che a fine ottobre del 2024 è stata straziata e sfinita dall’alluvione. Oltre 200 morti e intere aree distrutte. "Una situazione molto pesante, ma un caso attuale. Per questo lo scambio è utile: per capire le situazioni e come intervenire", racconta Panieri. Insieme al presidente della Regione Michele de Pascale ha guidato la delegazione dei comuni regionali, promossa da Aess – Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile –, al tavolo di coordinamento del Patto dei sindaci europei.

Panieri, ha incontrato rappresentanti delle città di Valencia e Getafe. Ma anche di altre città di Belgio, Spagna, Finlandia, Germania. Qual è stato il suo messaggio?

"Dal 2023 al 2025 il nostro territorio ha avuto sei alluvioni. Da subito gli amministratori locali hanno implementato gli sforzi della Protezione civile, fatto informazione e formazione sul tema nelle scuole e nella città. Poi siamo intervenuti veramente tanto sul territorio, con lavori di messa in sicurezza, ripristino e sistemazione di fossi, frane e fiumi, molti di questi interventi eseguiti da Agenzia di Protezione Civile Regionale. E poi la gestione del flusso delle acque e gli interventi sui ponti, fino all’aumento dei sistemi digitali e tecnologici per rafforzare la prevenzione. I lavori sui territori sono stati e sono tanti".

Panieri, "senza le città non può esserci vera transizione ecologica". Questo è il messaggio che avete fatto emergere a Bruxelles.

"Prevenzione, sicurezza del territorio e una transizione energetica che tenga insieme riduzione delle emissioni, competitività e tutele sociali sono le basi su cui costruire crescita, coesione e qualità della vita per le nostre comunità. Anche nel caso della ricostruzione post alluvione i Comuni, con la Regione, sono centrali per accompagnare i cittadini e i privati nell’ottenere i rimborsi, nel capire i bandi e nell’affrontare le emergenze. Lo dimostrano anche i tanti incontri, nei vari comuni, con la cittadinanza".

E che obiettivo vi siete dati?

"Quello di costruire una governance forte tra di noi. Che sia multilivello, coinvolgendo, oltre a Unione europea, Governo, Regioni e Comuni, anche le imprese e, direttamente, i cittadini. I cambiamenti devono essere affrontati tutti insieme, per strutturare quelle città che poi si vivranno. E questo è fondamentale per gli investimenti su clima, energia e sviluppo sostenibile".

Alle porte c’è il prossimo settennato dell’Ue. Altri fondi, dopo quelli del Pnrr, molto utilizzati anche per le ricostruzioni post calamità in tutta Italia.

"I distretti, ad esempio, stanno soffrendo fortemente le sfide energetiche. Su tutti, per dire, la Motor Valley e il settore della ceramica. Ecco, servirebbero, in questo caso, ulteriori incentivi e supporti da parte dell’Unione europea alla filiera".