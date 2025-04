Alluvione, una ferita che brucia ancora. Tante famiglie e aziende ancora in difficoltà

Negli ultimi anni sono cadute piogge torrenziali che hanno provocato alluvioni in pianura e causato frane che hanno distrutto campi, case e strade nelle zone collinari e di media montagna.

Intere famiglie sono rimaste senza un tetto e hanno visto distrutti dalla furia dell’acqua anni di lavoro.

Abbiamo intervistato diverse persone che hanno visto i loro averi sommersi e allagati.

"L’acqua è entrata ovunque, ho dovuto cambiare tutti i mobili", dice la signora Maria, pensionata di Solarolo. "Il mio orto è stato completamente distrutto", ammette il signor Claudio che ha un ranch a Codrignano.

"La nostra tavernetta si è riempita completamente di acqua e fango", rivelano due giovani che abitano vicino al fiume a Castel Bolognese.

Anche le aziende agricole situate nella zona collinare, dove ci sono state frane, smottamenti e collegamenti interrotti, hanno subito notevoli danni.

"La strada che collega Fontanelice con Casola Valsenio è stata interrotta da frane e smottamenti e la mia azienda è rimasta isolata – racconta la signora Antonietta, titolare dell’azienda agricola “Di tutto un po’“ in località Posseggio –. Solo dopo aver postato un video che faceva vedere la condizione della strada e di tutti gli abitanti della zona, la strada è stata rimessa in funzione".

La commessa del negozio ’La Bordona’, azienda agricola fra Castel Del Rio e Sassoleone, racconta che "è franata mezza montagna e per poco il negozio non è stato spazzato via. Per fortuna le mucche invece non hanno avuto danni".

Alcuni intervistati mettono in evidenza la solidarietà di amici, parenti e conoscenti che hanno "spalato via acqua e fango"; in alcuni casi è intervenuto anche il Comune risarcendo chi ha dovuto abbandonare la propria casa per mesi, come i titolari dell’azienda agricola "Di tutto un po’" che sono potuti rientrare in casa propria solo dopo nove mesi; anche i signori Stefano e Antonella hanno avuto dei risarcimenti per l’acquisto di elettrodomestici.

Altri invece dichiarano di non aver avuto nessun aiuto dalle istituzioni.

La maggior parte delle persone spiega i motivi di questi disastri, facendo riferimento in modo vago ai cambiamenti climatici che stanno facendo aumentare la violenza delle piogge e alla scarsa manutenzione di fiumi, fossi e strade.

"Bisogna iniziare a fare della manutenzione, a pulire fiumi e rii; ogni contadino dovrebbe contribuire a mantenere puliti nei propri poderi i fossi e i piccoli canali di scolo – consiglia la signora Antonietta –. Anche costruire bacini di espansione potrebbe servire a contenere i danni". Consigli che dovrebbero essere seguiti da tutti i cittadini e dalle istituzioni se non vogliamo, come dice la signora Laura, che l’ambiente ci si "rivolti contro". Una preoccupazione condivisa da tanti altri cittadini

Alessandro Bucci

Annaviola Grandi

Jordan Nanni

Omar Naqraoui

Sofia Nugnes

Matteo Poletti

(IIB Orsini – IC 7 Imola)