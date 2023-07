Alluvione, viaggio nella Vallata ferita: "Troppe strade bloccate dalle frane, bisogna riaprirle in fretta"

Fontanelice, 9 luglio 2023 – Sotto la curva a gomito lo strapiombo si apre per quaranta metri. "Con la mietitrebbia non ci passo, e i camion del gasolio qui si fermano come ai confini dell’impero. Hanno paura". Tutti i giorni è così in una collina ancora nella morsa delle frane, succede a Fontanelice, dove la ripida Salita del Cane è diventata l’unica alternativa a una Casolana chiusa per gli smottamenti. Prima innestata e ci si arrampica sulla ripida via, che Pantani aveva scelto per i suoi allenamenti più duri. E’ uno strappo corto, nemmeno una manciata di chilometri, ma guardando un po’ a destra e un po’ a sinistra di frane se ne contano almeno una decina.

Ma il nostro viaggio vero inizia da un cortile. C’è una crepa segnata in giallo dalla protezione civile sulla casa di Maria Antonietta Montefiori, titolare di ’Società agricola di tutto un po’’, nella zona di Posseggio, un’area tra le più martoriate dal maltempo di due mesi fa, e che ancora ne mostra i segni praticamente indelebili.

"I frutteti si sono spostati a valle anche di un centinaio di metri – ci spiega, mentre il suo fuoristrada s’inerpica fra vie chiuse parzialmente e improvvisi sterrati –. Diverse le strade riaperte dai giorni del disastro, ma resta un reticolo di vie private, indispensabili per chi abita la collina e la montagna, in gran parte impraticabili".

“Viabilità privata compromessa”

E i problemi sono all’ordine del giorno: "Da me non arriva più camion del gasolio per rifornire i mezzi agricoli – prosegue Maria Antonietta –, come posso lavorare in questo modo?". Anche andare a far legna diventa una missione impossibile: la mulattiera che porta al bosco non c’è più: è stata spazzata via, inghiottita dalla montagna.

Forse ancora troppo presto per il grande capitolo dei risarcimenti. Alla titolare dell’azienda agricola servirebbero "almeno 200 mila euro", per far fronte ai danni subiti dopo i vari smottamenti.

Ma dove c’è ci lavora la terra tutti hanno imparato da una vita ad arrangiarsi. Ci si rimbocca le maniche e si comincia a lavorare tosto: si aprono strade, si recupera piano piano quell’autonomia svanita per settimane con la furia del maltempo.

Una strada nata dal nulla

E allora succede che nascono strade dal nulla: dopo la Salita del cane ci inerpichiamo su per via Posseggio, dove hanno casa e azienda altre 7-8 famiglie. Una deviazione improvvisa porta su una larga strada sterrata appena battuta.

Ancora si vede il vecchio nastro d’asfalto. Ci sono le transenne, ma basta percorrere un centinaio di metri a piedi per affacciarsi su centinaia di metri di vuoto. Lì, dove c’era un frutteto di albicocchi, ora c’è una gigantesca frana, alta "tredici metri, lunga oltre quattrocento e larga duecento. Alberi e pali del telefono sono stati risucchiati dal terreno, rimestato dal gigantesco smottamento.

Ma la gente di montagna non si è arresa, e appena ha potuto, Alessandro Fiore, residente in zona e titolare dell’azienda Finiture in Edilizia, ha costruito una strada in un paio di settimane. Bulldodzer e ruspe al lavoro dove il passaggio non c’era, e ora da quella via con grossi ciottoli passano trattori, auto e macchinari agricoli. "Sentendo i tanti contadini che erano rimasti solati dalla frana di Posseggio, mi sono subito confrontato con il Comune e i sui tecnici – spiega Fiore –. Mi hanno subito dato massima disponibilità, portandomi il materiale. Io ci ho messo la forza lavoro di quattro persone, e in poco tempo siamo riusciti a costruire una strada ben praticabile".

"Se non ci fosse stato lui, non so come avremmo fatto. Gli va dato il merito, a poche ore dall’alluvione, di aver liberato con i suoi mezzi la Salita del Cane, bloccata da tantissime frane", aggiunge Maria Antonietta, mentre sale fino alla pittoresca chiesina di Posseggio. Un edificio tutto di sasso in cima a una collina: "Qui ci fanno matrimoni e feste, per fortuna non è più tagliata fuori dal mondo".

"Il mio recinto, scivolato a valle”

Tra le famiglie salvate dal provvidenziale intervento di Fiore c’è quella di Gianfranco Carapia, anche lui titolare di un’azienda agricola in zona Posseggio. "Siamo rimasti a lungo senza una strada percorribile dai mezzi, almeno una quindicina di giorni – spiega –, ma non solo, qui, la conta dei danni è ingente, anche solo per una recinzione".

Sì, Carapia indica più a vale, dove ci sono centinaia e centinaia di metri in filo metallico aggrovigliati. "lo avevo appena costruito per tenere lontani i lupi dai vitelli giovani, ma il terreno si è spostato talmente più in basso, che il recinto è saltato: sono migliaia di euro di danni".

“Intervenire presto”

Per i territori martoriati si è fatto tanto: 900mila euro i fondi stanziati in Vallata fino a questo momento dai Comuni. Ma serve ancora tanto per arrivare a quei 46milioni di danni stimati complessivamente. "Serve un intervento urgente che coinvolga anche la viabilità minore – chiude Montefiori –. Già due famiglie che abitavano vicino a me hanno deciso di trasferirsi. Il rischio è uno spopolamento completo della montagna, rischiamo di rimanere in pochi".