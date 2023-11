Alluvione, welfare, infanzia. Circondario e sindacati firmano il maxi-accordo

Dalla ricostruzione post-alluvione alle politiche sociali, passando per i servizi all’infanzia. Sono alcuni dei "punti qualificanti" contenuti nell’accordo quadro relativo ai bilanci di previsione 2024-26 dei dieci Comuni del territorio firmato ieri mattina dal sindaco Marco Panieri nelle vesti di presidente del Circondario e i sindacati Cgil, Cisl e Uil. È la prima volta che viene firmata un’intesa di questo tipo a livello locale.

Nel dettaglio, il documento assicura "l’avvio celere degli interventi legati alla sistemazione delle strade, dei corsi fluviali e la riduzione del rischio franoso" dopo l’ondata di maltempo della scorsa primavera e mettere nero su bianco l’impegno dell’ente di via Boccaccio "a supportare i piccoli Comuni nell’espletamento delle pratiche relative agli eventi alluvionali e franosi, confidando anche nell’assegnazione rapida delle risorse aggiuntive di personale" annunciate dal Governo.

Per quanto riguarda il sostegno alle politiche di welfare, si prevede di "garantire la qualità dei servizi residenziali, centri diurni e domiciliari accreditati e a potenziare a livello circondariale l’assistenza domiciliare agli anziani e disabili anche grazie all’incremento da parte della Regione delle risorse del fondo non autosufficienza".

Confermati progetto Sai volto all’accoglienza dei migranti, risorse per sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento degli affitti e creazione di nuovi alloggi per l’emergenza abitativa e sulla riqualificazione del patrimonio abitativo Erp.

Il documento contiene infine due punti particolarmente attuali su trasformazione digitale e politiche della sicurezza. Nel primo caso, rimarcato l’impegno nella realizzazione degli investimenti Pnrr per incrementare i servizi online e ridurre i divari digitali. Sul secondo versante, le parti hanno condiviso di investire sulle politiche legate alla sicurezza, con "investimenti sulla video-sorveglianza, sul contrasto al gioco di azzardo e sulla diffusione di una cultura della prevenzione e della gestione delle emergenze legate al maltempo", riferiscono dal Circondario.

"Abbiamo raggiunto un traguardo importante e significativo con le organizzazioni sindacali del territorio", esulta Panieri. "Siamo soddisfatti dell’accordo – aggiungono Cgil, Cisl e Uil –. Finalmente delle linee guida omogenee per tutto il circondario. Ci porteranno ad avviare incontri per i bilanci di previsione 2024 nei vari comuni che auspichiamo producano degli accordi sindacali che migliorino le condizioni dei cittadini. Riteniamo l’accordo importante in quanto ci consentirà anche una rendicontazione puntuale da parte di ogni amministrazione di ogni singola risorsa stanziata entro il primo semestre dell’anno successivo".