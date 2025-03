"Almeno i servizi vanno migliorati"

"Quando ci sono gli aumenti non va mai bene e non si può essere contenti. Specialmente perché non c’è un miglioramento dei servizi, anzi, in generale sono davvero peggiorati negli ultimi anni". Queste le parole di Giuseppe Pastore. Il cittadino infatti riflette con amarezza su come la richiesta nei riguardi dei cittadini sia sempre tanta, ma che, di fronte ai rincari, non consegua una prestazione migliore e più qualitativa della vita. "Ultimamente ci sono tante chiacchiere e pochi fatti e trovo veramente brutto dover andare a prendere dalle tasche dei cittadini onesti" conclude con un po’ di rammarico il nostro lettore.