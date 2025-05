Alta cucina al miele. Gli studenti in gara

Un concorso nazionale con due assoluti e indiscussi protagonisti: gli istituti alberghieri e i mieli del Belpaese. Si è svolta martedì sera nella cornice del ristorante ‘Il Vizio’ dell’Hotel Sina Bernini Bristol in piazza Barberini a Roma la premiazione del concorso "I gusti dei mieli nella cucina d’autore", nato dall’idea dell’Osservatorio Nazionale Miele, che ha sede a Castel San Pietro. Fianco a fianco con stelle della cucina nazionale come lo storico chef del San Domenico Valentino Marcattilii e Gianfranco Vissani, i giovani studenti hanno così scelto di realizzare un piatto attingendo dallo straordinario patrimonio nazionale dei 30 mieli monoflora e dei tantissimi millefiori prodotti in Italia.