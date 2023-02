Alta tensione tra i ‘coraggiosi’ "Impegni traditi"

Alta tensione in ‘Imola Coraggiosa’ dopo la decisione del capogruppo Filippo Samachini, contrario al tentativo di scalata di Elly Schlein al vertice del Pd, di cambiare nome alla compagine entrata nell’Aula di piazza Matteotti dopo le elezioni comunali nel 2020 e sulla scorta del risultato positivo ottenuto pochi mesi prima dalla stessa Schlein alle Regionali.

"Come promotori e componenti della lista Coraggiosa Imola, ci dissociamo dall’iniziativa di Samachini, una scelta personale e unilaterale che oltre ad essere incomprensibile ed ingiustificabile, tradisce il mandato ricevuto dalle elettrici e dagli elettori – affermano Antonio Borghi e Stefania Pernisa, referenti di Coraggiosa per il circondario –. Noi abbiamo preso degli impegni, abbiamo proposto un programma, la nostra assessora (Elisa Spada, ndr) lo sta egregiamente realizzando. Restiamo uniti e concordi nel mantenere questi impegni, per rispetto delle cittadine e dei cittadini che hanno dato fiducia alla nostra lista, e compatti nel sostenere la nostra assessora e capolista (Samachini è entrato in Consiglio dopo la promozione della Spada in Giunta, ndr) che sta coerentemente ottemperando al mandato ricevuto".

Chiedono un passo indietro a Samachini anche i ‘Socialisti in movimento’ di Andrea Pancaldi. "Non è il nome di un gruppo che fa la sostanza – affermano –, ma le azioni che si portano avanti tenendo sempre presente il bene della collettività".