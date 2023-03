Altra ciclabile in via Pirandello C’è un progetto da 160mila euro "Rendiamo quell’area più sicura"

di Enrico Agnessi

Una nuova ciclabile lungo via Pirandello, nel tratto di strada compreso tra le vie Tiro a segno e Santa Lucia, dalle parte opposta rispetto a quella già esistente. È l’idea alla quale sta lavorando la Giunta, che per questo motivo ha approvato un primo documento di fattibilità delle varie alternative progettuali studiate da Area Blu per realizzare l’intervento.

L’obiettivo principale del Comune è quello di mettere in sicurezza innanzitutto l’incrocio tra via Pirandello e via Santa Lucia. Qui l’attraversamento pedonale è infatti segnalato con un semaforo giallo intermittente, ma accanto alle strisce bianche c’è pochissimo spazio. E la corsia riservata ai pedoni che da via Pirandello si immettono lungo via Santa Lucia direzione centro o viceversa è semplicemente disegnata con vernice bianca sull’asfalto.

Più in prospettiva, come si diceva all’inizio, il progetto prevede invece di costruire lungo tutta la lunga fascia verde esistente per raddoppiare la ciclabile già presente sul lato opposto, arrivando fino all’altezza della rotatoria di via Tiro a segno, a due passi dal supermercato Famila, collegandosi a quel punto al marciapiede che bordeggia via Pirandello fino all’incrocio con viale Dante.

L’importo complessivo dell’intervento, che dopo il passaggio in Giunta potrà essere inserito nel piano triennale dei lavori pubblici del Comune, è di 160mila euro al netto degli eventuali ribassi di gara.

"La priorità è migliorare la viabilità di quella zona, e in particolare dell’attraversamento pedonale di via Santa Lucia, anche procedendo per stralci – spiega Elisa Spada, assessora alla Mobilità sostenibile –. In questa fase, sulla base delle segnalazioni ricevute, stiamo facendo un elenco delle cose da fare. Sono tante, ma portando avanti la pianificazione e tenendo i progetti pronti nel cassetto siamo in grado di intervenire in maniera rapida".

Va ricordato che quest’area della città, a Sud del centro storico, è diventata ormai da oltre un anno una ‘Zona 30’. Il limite massimo di velocità, a inizio 2022, è sceso appunto dai canonici 50 a 30 chilometri orari. Un provvedimento, destinato a essere esteso in futuro anche nell’area di viale Dante, che per quanto difficile da far rispettare senza l’utilizzo di strumenti tipo autovelox per il controllo delle vetture in transito permette al Comune di essere più efficace negli interventi di riduzione della velocità, per esempio installando dossi con altezze maggiori del previsto. Non lontano da qui, nel tratto di via Tiro a segno vicino all’area verde sul Lungofiume, a dicembre 2021 il Comune aveva anche installato dei paletti anti-velocità, rimossi nel giro di pochi giorni dopo le proteste dei cittadini.