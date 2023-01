Altre telecamere, street tutor e più agenti nella polizia locale

Potenziamento delle telecamere di videosorveglianza, conferma degli street tutor e – in prospettiva – rafforzamento dell’organico della polizia locale. Sono queste le armi che il Comune è intenzionato a mettere in campo per contrastare il ripetersi di furti, rapine e vandalismi vari. A cavallo tra la fine dello scorso anno e l’inizio del 2023, oltre a confermare l’ordinanza anti-degrado in viale Carducci con il divieto di consumo di bevande alcoliche all’aperto a esclusione dei tavolini dei bar, la Giunta ha infatti messo a punto alcune misure per la sicurezza.

Per quanto riguarda il potenziamento del sistema di videosorveglianza in città, approvati due diversi progetti elaborati da Area Blu. Il primo riguarda l’integrazione del complesso Osservanza, da tempo teatro di atti vandalici più o meno gravi, nel sistema di telecamere del Comune. Il secondo fa invece riferimento all’installazione di un nuovo occhio elettronico all’incrocio tra le vie Bixio e Rivalta, vale a dire a Porta Montanara. L’investimento complessivo è stimato in 22.600 euro. I lavori verranno portati avanti nelle prossime settimane.

Venendo invece agli street tutor, il progetto sostenuto con fondi regionali (al pari dell’ammodernamento del parco telecamere dell’Osservanza) è stato prorogato almeno fino al prossimo mese di giugno. La ditta scelta dal Municipio per portare avanti l’incarico è ancora una volta la bolognese Magnum Exclusive, alla quale era già stato affidato il precedente appalto. Una scelta, quella del Comune, effettuata "tenuto conto della competenza ed esperienza nell’ambito delle attività di vigilanza", si legge nelle carte dell’ente di piazza Matteotti. L’investimento complessivo, per le casse pubbliche, è di oltre 24mila euro. Soldi che serviranno a coprire 900 ore di lavoro al costo orario per addetto di 22 euro. Come già accaduto nel recente passato, gli street tutor continueranno a essere impiegati nell’area del centro storico (con particolare attenzione a piazza Matteotti e piazza Gramsci, via San Pier Grisologo, vicolo Giudei, al centro intermedio in viale Carducci), nella zona della stazione ferroviaria e nel quartiere Pedagna (in particolare piazza Mozart).