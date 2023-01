Altri 33 posti nei nidi Tagliate le liste d’attesa

Domani sarà una giornata importante per la scuola imolese. Infatti, proprio in occasione della riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie, verranno attivati 33 nuovi posti in più di asilo nido e si apriranno le iscrizioni, per l’anno scolastico 20232024, alla scuola dell’Infanzia, al primo anno della scuola primaria ed al primo anno della scuola secondaria di primo grado.

A partire da domani, 9 gennaio, il Comune mette a disposizione delle famiglie imolesi 33 nuovi posti di asilo nido in più, di cui 15 posti dedicati per i bambinie più piccoli, fino ad un anno. Nei mesi scorsi, infatti, l’amministrazione comunale ha ottenuto 104mila euro dalla Regione, partecipando a un apposito bando che lo stesso ente aveva aperto con finanziamenti che derivano dal Fondo Sociale Europeo. Con queste risorse il Comune ha così potuto attivare fin dal 9 gennaio di quest’anno, i 33 nuovi posti nei nidi gestiti direttamente o attraverso convenzioni con soggetti privati accreditati.

I 33 nuovi posti nido sono così articolati: 18 in una nuova sezione comunale gestita direttamente nel nido Fontanelle (via Pio IX) e 15 in 3 nidi convenzionati - Oasi Santa Teresa (viale Cappuccini), Cornelia (via Pola) e Arcobaleno (via Rostagno, quartiere Pedagna) - che ne hanno disponibilità. Di questi 33 posti, fruibili per le famiglie alle stesse condizioni di tutti gli altri, almeno 15 sono a favore di bambini nati nel 2022.

Con questi 33 nuovi posti viene così ridotta la lista d’attesa, riportandola ai suoi livelli fisiologici, che quest’anno erano stati superati, in virtù di una domanda di posti nel nido che cresce anche al netto del noto calo demografico.

"Con questi 33 nuovi posti aiutiamo le famiglie – commenta il vice sindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari –. L’esito del bando regionale che assegna a Imola queste risorse che ci hanno permesso di attivarli è un’ottima notizia. L’aumento del numero dei bambini che beneficiano dei servizi concorre, infatti, a favorire l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro di entrambi i genitori ed inoltre la possibilità di dare risposta già sul primo anno di età è molto attesa dalle famiglie: si tratta di una fase delicata nella quale le famiglie con meno legami parentali sul territorio si trovano in maggiori difficoltà".

Partendo dai 692 posti disponibili fino al 31 dicembre scorso, ora l’offerta della città sale alla cifra record di 725 posti nel segmento 03 anni, confermandosi ai vertici a livello regionale e nazionale, in rapporto alla popolazione. Va sottolineato, infine, che questi 33 nuovi posti si aggiungono agli oltre 50 nuovi posti che erano già stati messi a disposizione negli ultimi due anni, ovvero dall’inizio del nuovo mandato amministrativo.