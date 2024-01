"Altro che zero consumo di suolo, la giunta fa il contrario"

"Si riempiono la bocca con zero consumo del suolo e rigenerazione, ma poi la Giunta fa l’esatto contrario". Il consigliere comunale della Lega, Simone Carapia, commenta così il primo via libera (arrivato nei giorni scorsi dall’Aula di piazza Matteotti sotto forma di variante alla classificazione acustica della zona sulla quale sorgerà l’immobile) alla costruzione, da parte di un privato, di una nuova Casa residenza per anziani che ospiterà complessivamente 120 posti letto e che sorgerà tra le vie Lambertini, Turati e Poiano, nella prima periferia Nord della città.

"Un’area attualmente agricola che si trasformerà in edificabile per costruire una residenza anziani con servizi di eccellenza", ricostruisce Carapia. E aggiunge: "Un’operazione calata dall’alto, visto che sia nel Piano strutturale comunale in vigore che nel Pug che stanno presentando per poi essere approvato, era previsto questo tipo d’intervento che non è nel perimetro del territorio urbanizzato".

Nelle parole dell’esponente di opposizione, "chi governa Imola, furbescamente, si nasconde dietro la risposta a un reale fabbisogno del territorio per la terza età, ma forse Imola e circondario – punge il leghista – hanno bisogno di più posti letto convenzionati (anche se la Regione ha aumentato dal primo gennaio 2024 i costi ) e non di residence extra-lusso".

Insomma, il giudizio che Carapia dà dell’operato della Giunta è come al solito impietoso.

"Hanno imbastito quest’operazione che si aggirerà sui 10-12 milioni di euro e dove la proprietà del terreno costruirà con l’aiuto dei soliti noti locali – avverte il leghista –. Qui parliamo non di aria fritta, ma di parecchi soldi che vanno a sbattere con i buoni propositi della tanto decantata rigenerazione e zero consumo del suolo – conclude – . Tutti film già visti sul Santerno..."