"Alunni disabili, aumentare il sostegno"

"Il numero di ragazzi con disabilità più o meno gravi nel nostro territorio è in costante crescita (da 303 a 431 nell’ultima rilevazione, ndr), eppure paradossalmente le ore di sostegno nelle scuole diminuiscono". Lo denuncia Renato Dalpozzo, consigliere comunale della lista civica Cappello, ricordando come nel 2021/2022 la media delle ore assegnate agli alunni con disabilità fosse 356,96, mentre nell’anno scolastico 2024/2025 si è ridotta a 305,84.

"I genitori segnalano da tempo le difficoltà che questa scarsa attenzione genera: l’impossibilità di garantire il sostegno per l’intero orario scolastico induce gli insegnanti e dirigenti scolastici a chiedere ai genitori di portarsi i ragazzi a casa, con tutto quello che ciò comporta non solo nell’organizzazione familiare, ma soprattutto sulla violazione del diritto all'istruzione di questi ragazzi. Il Comune spende tre milioni all’anno, ma evidentemente non basta".