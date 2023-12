Alunni disabili in aumento . Quota 400 sempre più vicina. Castellari: "Pronti a investire"

Supererà per la prima volta i tre milioni di euro, il prossimo anno, la spesa del Comune per l’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole imolesi di ogni ordine e grado. Lo ha annunciato il vicesindaco Fabrizio Castellari, che è anche assessore con delega al Bilancio e alla Scuola, presentando in commissione consiliare la manovra 2024 del Comune. Il motivo è da ricondurre alla forte crescita, che ha subìto una evidente accelerazione nel giro di pochi mesi a fronte di un trend in aumento comunque consolidato ormai da tempo, del numero di studenti ai quali garantire una piena inclusione sociale ed educativa attraverso importanti investimenti.

"Siamo passati da 350 a 390 alunni da marzo a oggi – spiega Castellari –. Questo aumento si deve al fatto che c’è un numero importante di certificazioni. Non crescono le fragilità, ma aumenta lo spettro analitico e scientifico che ravvisa le necessità prima di quanto avvenisse un tempo. E lo fa con sempre maggiore precisione".

Un fatto, questo, giudicato "assolutamente giusto e positivo" dal vicesindaco. E che dunque il Comune "non può che accompagnare", aggiunge Castellari. "E poi – prosegue il vicesindaco – c’è un rivolgersi alla scuola secondaria di secondo grado (le vecchie superiori, ndr) molto più forte di anno in anno rispetto al passato. Prima le famiglie che investivano su questo percorso si contavano sulle dita di una mano, oggi sono molte decine. Ed è chiaro che, in questo caso, il sostegno del Comune non può fermarsi a 14 anni. L’assistenza all’integrazione scolastica è un investimento che siamo chiamati a fare".

Insomma, messe da parte almeno per un po’ le polemiche per i futuri rincari di mensa e trasporto scolastico (Castellari ha confermato ieri che si sta ragionando di un +5% a partire da settembre 2024 in base all’andamento dell’indice Istat), sul fronte dell’inclusione educativa degli alunni da zero a 19 anni la Giunta sente di avere la coscienza a posto.

"Investiremo altri 200mila euro nelle attività estive per l’integrazione – rivendica Castellari –. Questo non sarebbe dovuto dalla legge. Nessuno dice che il Comune è tenuto a sostenere le famiglie in questo senso, ma è una scelta che facciamo da diversi anni. E che confermiamo anche per il 2024".