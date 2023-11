Alunni in piazza Matteotti: "Vogliamo la pace"

L’inno di Mameli, la hit contro la guerra ‘Il mio nome è mai più’ di Jovanotti, Ligabue e Piero Pelù e la bella canzone ‘Io sono l’altro’ di Niccolò Fabi hanno fatto da emozionante colonna sonora, ieri mattina in piazza Matteotti, all’atto conclusivo della ‘Marcia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza’.

"Vogliamo la pace", è il grido che si alza forte e chiaro dai bambini, scandito durante il percorso di avvicinamento da Sante Zennaro al cuore della città. A farsi sentire sono i 1.500 alunni protagonisti, con i loro insegnanti e dirigenti scolastici, della tradizionale iniziativa organizzata anche ieri in occasione del 20 novembre ‘Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza’. A organizzare la marcia, che si è svolta per il settimo anno consecutivo, al termine di una settimana dedicata ai diritti dell’infanzia, è stato l’Istituto comprensivo 5 in collaborazione con Comune, Unicef e istituti comprensivi 1; 2; 4; 6; 7 e Borgo Tossignano.

Quest’anno l’iniziativa ha avuto per tema ‘Non io ma noi’. In piazza Matteotti sono stati protagonisti gli alunni, che a turno, scuola per scuola, coordinati da Elisabetta Paglia, docente dell’Ic 5, hanno dato voce ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con i loro messaggi e consegnato simbolicamente alla città la ‘Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza’, firmata il 20 novembre 1989.

Ad accoglierli e ascoltarli, insieme ai loro insegnanti e dirigenti scolastici, c’erano, fra gli altri, il vicesindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, gli assessori Elena Penazzi, Pierangelo Raffini e Elisa Spada, la consigliera regionale Francesca Marchetti, il vescovo Giovanni Mosciatti, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Rodolfo Ortolani, il rappresentante per l’Unicef, Raffaele Pignone, le rappresentanti del comitato Pace e diritti e le forze dell’ordine.

"Non c’è diritto senza pace, non vogliamo arrenderci di fronte alla violenza" le parole della dirigente scolastica dell’Ic 5, Adele D’Angelo. "Se i vostri messaggi fossero ascoltati questo sarebbe certamente un mondo migliore – ha detto il vicesindaco Castellari –. Questo è il messaggio di pace che emerge e che vogliamo portare a casa. È molto bello e stimolante lo slogan scelto per salutare il raduno in piazza Matteotti, ‘Non io ma noi’. Con questo titolo, la scuola sceglie di evidenziare il punto di vista culturale del fare assieme, dove i diritti sono un elemento collettivo. In quel ‘noi’ c’è la migliore tradizione culturale del nostro territorio. È l’idea del ‘noi’ che viene prima dell’‘io’".