Alzabandiera e banda per ricordare i caduti

Tante le autorità presenti alla Giornata delle Forze Armate e del Combattente nel ricordo dei caduti di tutte le guerre, in occasione dell’anniversario della fine della prima guerra mondiale, avvenuta il 4 novembre 1918. In rappresentanza dell’Amministrazione erano presenti il vicesindaco Andrea Bondi, che ha tenuto la commemorazione ufficiale in piazza XX Settembre, la consigliera regionale Francesca Marchetti, gli assessori Barbara Mezzetti e Giuliano Giordani. Le celebrazioni, accompagnate dalla musica del Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme, hanno preso il via nel Parco Lungo Sillaro con l’alzabandiera al monumento “Agli Alpini”, alla presenza del Gruppo Alpini di Castel San Pietro Terme con gonfalone, labari e bandiere. La cerimonia è proseguita con la deposizione di corone di alloro in tre luoghi della città: al Sacrario dei Caduti all’interno del Cimitero di via Viara, al Monumento ai Caduti di tutte le guerre in piazzale Vittorio Veneto, e alla lapide dei Caduti della Prima Guerra Mondiale in piazza XX Settembre. Infine è stata celebrata al Convento dei Frati Cappuccini la Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre.