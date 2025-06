"Alzare l’attenzione in caso di eventi"

Secondo Ernesto Falcone, proprietario della pizza ’Da Ciacco’ in via Mazzini "Quello che sentiamo è solo la punta dell’iceberg, chissà di quanti episodi successi al Parco nessuno ha mai parlato". Falcone, con una figlia studentessa, vorrebbe una migliore gestione di ingressi e uscite nelle serate organizzate dalle scuole e non solo. "E’ un ambiente molto vulnerabile - riconosce il titolare -, soprattutto nei momenti di aggregazione". Tra i problemi del parco, ci sarebbero la presenza di numerosi punti ciechi e la mancanza di confini ben definiti. Per questo motivo, sarebbero da mantenere monitorate anche le zone limitrofe secondo Falcone.