Amadeus a Castel Guelfo . Visita a Radioimmaginaria per il figlio ’inviato’

Visita a sorpresa domenicale a Castel Guelfo per Amadeus e Giovanna Civitillo. Il noto conduttore e la moglie sono arrivati nel cuore del paese emiliano, dove è nata e ha sede Radioimmaginaria, per riportare a casa il figlio Josè Sebastiani. Il giovane, infatti, ha seguito a distanza l’Eurovision Song Contest 2024 insieme ai coetanei che dal 2012 dirigono e conducono il network.

Una realtà, partita da Castel Guelfo ma ormai radicata in tutta Italia, che accomuna tanti ragazzi dagli 11 ai 17 anni con programmi e contenuti attuali e molto originali.

L’amicizia e la stretta collaborazione tra gli ‘Stonati’, gruppetto di adolescenti che si sono fatti portavoce di tanti pari età, e la famiglia Sebastiani è cominciata lo scorso febbraio in occasione dell’edizione 2024 del Festival della Canzone Italiana di Sanremo condotta da Amadeus. Josè, infatti, è diventato inviato fisso delle trasmissioni di Radioimmaginaria durante la kermesse musicale nella città dei fiori con la possibilità, in quanto munito di speciale lasciapassare, di accedere a quelle aree solitamente off-limits per la stampa. ‘Ama’ e la moglie Giovanna, hanno preso parte all’ultimo episodio di ‘Stonati a Eurovision – 40 adolescenti ancora senza pass’, con tanto di podcast su RaiPlaySound, raccontando tanti aneddoti del dietro le quinte della manifestazione ligure.

Dopo la diretta, la famiglia Sebastiani ha ricevuto la visita del sindaco Claudio Franceschi e ha proseguito la gita in Emilia in direzione di Bologna per pranzare con l’amico Gianni Morandi che nei giorni scorsi., anch’egli ospite nei giorni scorsi della radio guelfese.