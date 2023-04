Ambiente a misura di nonno Inaugurata la stanza morbida per ’cullare’ gli anziani malati

Grande entusiasmo per l’inaugurazione della ’stanza morbida’ alla Casa Residenza Anziani di Medicina, gestita da Asp. La stanza morbida è uno spazio polifunzionale che offre opportunità di cura specificamente per le persone con disturbi del comportamento o con forti retrazioni articolari e compromissioni motorie. È utilizzabile sia dal fisioterapista che può svolgere a terra esercizi di stretching non praticabili su una normale poltrona, ma anche dalle animatrici e dall’intera equipe assistenziale. Un ambiente grande sui toni del blu, dove sono state installate luci fisse e mobili, con poltrone avvolgenti e soffici che, insieme a sollecitazioni sonore e olfattive, consentono di proporre un ambiente rassicurante e rilassante.

Il sindaco Matteo Montanari ha dichiarato: "Ringrazio tutti gli operatori della Casa Residenza per Anziani per il loro costante impegno nell’ottimizzazione del servizio a favore degli utenti. È bello che siano gli stessi fisioterapisti, infermieri e Oss a proporre e realizzare nuovi spazi, come questa stanza morbida per migliorare la qualità della vita e il benessere fisico dei nostri nonni. Questa struttura è un pezzo importante della nostra Città ed è bello che i cittadini la sentano propria, contribuendo alla sua attività quotidiana con donazioni e volontariato". Un ringraziamento è stato tributato a Liliana Chiarelli, che ha donato un contributo in memoria della mamma, grazie al quale è stata rivestita un’intera stanza di materiale morbido e lavabile, messo in sicurezza il termosifone con un’apposita protezione e realizzato un oblò nella porta per garantire la sicurezza e il monitoraggio degli ospiti.

La giornata ha proposto anche una mostra fotografica allestita in giardino con primi piani in bianco e nero di alcuni residenti, realizzati da Matteo, un infermiere della struttura con la passione per la fotografia. La direttrice di Asp, Stefania Dazzani, ha sottolineato: "Asp è sempre alla ricerca di nuove risposte ai bisogni emergenti che incrocia al fine di migliorare la qualità della vita delle persone che assiste, sia nell’ambito dei servizi residenziali che di quelli territoriali. La complessità del momento richiede progetti sempre più personalizzati ed innovativi, e nell’elaborarli è fondamentale l’apporto degli operatori".

Zoe Pederzini