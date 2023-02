Ambiente, Croce Rossa in piazza per ‘M’illumino di meno’

La Croce rossa italiana è impegnata da anni nel sensibilizzare le persone sui cambiamenti climatici, incoraggiandole ad adottare stili di vita sostenibili. Uno degli appuntamenti ricorrenti di questo percorso è l’adesione a ‘M’illumino di meno’ promossa dal programma Caterpillar di Rai Radio 2. Anche quest’anno, come negli anni precedenti, il comitato di Imola di Croce rossa italiana parteciperà a questa bella iniziativa: i volontari di Cri con la presidente Fabrizia Fiumi e il vice Sandro Brunori si troveranno in piazza Matteotti domani alle 19 per distribuire il decalogo ‘M’illumino di meno’ e per organizzare un flashmob con fiaccole e flambeaux, rappresentando un grande cuore. ‘M’illumino di meno’ è la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili che Caterpillar e Rai Radio2 organizzano annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.