Ambiente, il comitato Chiavica all’attacco

Dopo la fuoriuscita dal gruppo di maggioranza del tandem Federico Squassabia-Annalisa Neri, anche il comitato dei cittadini della borgata Chiavica ha incalzato il sindaco Nicola Tassinari. E lo ha fatto tenendo sempre sullo sfondo l’evoluzione del quadro ambientale legato allo stabilimento produttivo della Florim a Mordano.

"Negli ultimi mesi abbiamo subito ancora episodi forti di molestia odorigena e abbiamo assistito ad uno sversamento di liquido bianco nel canale Mezzale – riportano in una nota diffusa alla stampa –. Abbiamo chiesto delucidazioni al sindaco via posta elettronica, ma non ci sono state date risposte dirette formali o informali".

Non solo. "Ci è stato indicato di rivolgerci ai canali istituzionali dell’amministrazione per ottenere informazioni – continua lo scritto –. Non ci sembra un atteggiamento trasparente e di chiarezza verso la cittadinanza. Siamo giustamente preoccupati, non vogliamo perdere o far perdere tempo a nessuno".

E ancora: "Gli episodi negativi sono fatti oggettivi accaduti con tanto di ordinanza firmata dal primo cittadino che ha la delega all’ambiente – aggiungono –. Una risposta, vista la situazione passata e presente riguardante la ditta Florim, è necessaria. A maggior ragione dopo l’approvazione di un nuovo ampliamento e potenziamento produttivo".

Poi il via ad una serie di interrogativi. "Forse nelle analisi dell’acqua biancastra finita nel canale Mezzale sono stati, per caso, rilevati livelli alti di inquinanti come alluminio, piombo e rame – domandano –?. Forse gli episodi di molestia olfattiva sono stati causati dall’ennesimo guasto ad un postcombustore?".

E ancora: "Forse la ditta ha continuato a produrre nonostante il fermo dello stesso – si pongono il quesito –?. Una cosa che attualmente non sarebbe consentita dall’Autorizzazione Integrata Ambientale". Poi l’affondo. "Quello all’informazione ambientale è un vero e proprio diritto sancito da numerose convenzioni, atti e leggi a livello nazionale, comunitario ed internazionale – concludono –. Il sindaco non può sentirsi al di sopra di tutto questo. Siamo certi che l’accesso agli atti a cui siamo stati costretti a ricorrere ci potrà fornire quelle risposte che tardano ad arrivare".

Mattia Grandi