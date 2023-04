Ambiente, premiati i progetti del municipio

Mitigare le isole di calore tramite la piantumazione di verde pubblico, ma migliorare la gestione delle piogge intense potenziando l’infiltrazione verso la falda e stoccando le acque in vista del loro riutilizzo. Con queste idee il Comune ha vinto un bando regionale per prendere parte a un progetto di collaborazione multilaterale sul tema della lotta ai cambiamenti climatici. L’iniziativa mira a consolidare le relazioni tra gli enti locali dell’Emilia-Romagna e quelli di Assia (Germania), Nouvelle Aquitaine (Francia) e Wielkopolska (Polonia), grazie ad attività di scambio e di confronto su politiche innovative.

Imola si è classificata al secondo posto, dopo Cesena, con una strategia capace di integrare l’attività di pianificazione urbanistica, e quella di mitigazione ambientale, ponendo al centro degli interventi la rete capillare di mobilità dolce e l’infrastruttura verde urbana", riferiscono dal Comune. La strategia, è frutto di un "lavoro intenso e graduale", proseguono dalla giunta.

Ed è la cornice in cui inseriscono tutti gli interventi di rigenerazione urbana promossi dall’Amministrazione comunale, "dove lo spazio pubblico diventa strumento di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici grazie all’utilizzo delle ‘Soluzioni basate sulla natura’", sottolineano sempre dal Municipio. I due Comuni vincitori saranno coinvolti in attività di confronto e scambio con le città tedesche, francesi e polacche selezionate dalle Regioni partner per rafforzare la lotta al cambiamento climatico.

"Siamo molto orgogliosi di aver vinto questo bando – commenta Elisa Spada, assessora all’Ambiente e alla Mobilità Sostenibile -. È stata premiata la strategia che mette al centro la sinergia tra infrastruttura verde e rete della mobilità sostenibile".

e. a.