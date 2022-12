Ambra è la ‘Donna del vino 2022’

È Ambra Lenini dell’Osteria del Vicolo Nuovo la ‘Donna del Vino 2022’. Il riconoscimento è stato tributato alla nota ristoratrice imolese, che è anche da tempo sommelier professionista, da Antonietta Mazzeo, delegata per l’Emilia-Romagna dell’associazione nazionale ‘Le Donne del Vino’. Un sodalizio senza scopo di lucro nato nel 1988, che oggi è la realtà tematica più grande al mondo con le sue oltre mille associate tra produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier, giornaliste ed esperte, che ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la cultura del vino. Un importante contributo di esperienze e conoscenze, precursore dell’evoluzione della presenza femminile nel panorama enologico mondiale, portato dalle donne impegnate nella mission in settori diversi ma complementari. Per essere ammesse all’associazione occorre avere un vissuto professionale legato alla vigna e alla cantina. Ma anche alla tavola o nell’opera di divulgazione, mezzo media e marketing, della specialità.

"Per me è stata un’autentica sorpresa – racconta la Lenini –. Quando, agli inizi degli anni Novanta, superai i vari corsi per conseguire il titolo di sommelier professionista non erano tante le donne attive nel comparto". Un quadro poi riconfigurato nell’ultimo decennio. "Adesso ci sono molte valide figure professionali al femminile che dirigono aziende agricole e associazioni di categoria – continua –. Magari non è così facile trovare una sommelier titolata nelle realtà di ristorazione, ma il rapporto tra i due sessi impegnati nella sfera di riferimento si sta equilibrando".

Evidenti le motivazioni del premio. "Chiara e precisa testimonianza del senso di appartenenza che non ha uguali nella nostra delegazione – fa sapere la delegata Mazzeo – a cui non ha mai fatto mancare il suo sostegno. Custode dell’antico sapere della cucina della tradizione, patrimonio del nostro territorio". E via al treno dei ricordi. "Il piacere di conoscere e visitare tante cantine in giro per l’Italia alla ricerca dei migliori nettari d’uva da abbinare alle proposte dell’osteria – riavvolge il nastro della memoria la Lenini –. Le soddisfazioni più grandi mi giungono ogni giorno dai clienti che comprendono l’importanza del vino sulla tavola. Un aspetto culturale ed identitario della nostra territorialità".

Già, perché in tal senso sono stati fatti davvero dei passi da gigante. "I visitatori che approdano a Imola vogliono scoprire i vini della zona – conclude –. L’area imolese è ricca di cantine eccellenti con una produzione sempre più rilevante e decorata. Quei corsi da sommelier fatti in tempi non sospetti mi hanno dato ragione. Sono proprio contenta".

Mattia Grandi