Ambrosin brilla nel test di Medicina

VIRTUS MEDICINA

67

VIRTUS IMOLA

104

Parziali: 16-18, 33-46, 55-75

Virtus Imola: Morina 10, Valentini 11, Vaulet 10, Magagnoli 5, Vannini 2, Santandrea 6, Anaekwe 8, Kadjividi 15, Ambrosin 18, Ricci 12, Galicia 4, Fiusco 3 Masciareli ne. All.Galetti

BASKET SERIE B

La V imolese continua il suo rodaggio di avvicinamento al campionato: mercoledì sera i gialloneri hanno giocato e vinto la partita di Medicina. Gli uomini di Galetti, nonostante l’assenza di Masciarelli, ai box per un risentimento muscolare, sono riusciti ad avere il pieno controllo del match. Dopo un primo quarto molto equilibrato, gli imolesi sono riusciti a prendere il largo con il risultato che non è mai stato in discussione. Un buon galoppo per una squadra che sta crescendo: si è rivisto in campo Gianmarco Fiusco, che è andato a referto con tre punti. Non giocava da gennaio quando si è infortunato ad un ginocchio, ma, nonostante l’intoppo, in quel periodo il club giallonero decise di rinnovargli il contratto anche per questa stagione. Ora Gianmarco dovrà rientrare in maniera graduale, seguendo il percorso di recuperato preparato dai medici che l’hanno operato e dallo staff tecnico della V imolese. La Virtus sarà in campo domani (ore 18) al PalaSavena di San Lazzaro per affrontare il Bologna Basket allenato dall’ex giallonero Giovanni Lunghini. Mercoledì 11 settembre l’esordio al PalaRuggi nuovamente con l’OraSi Ravenna, affrontata a campi invertiti sabato scorso. Tanti impegni per migliorare la condizione fisica e quell’amalgama di squadra che sta crescendo ad ogni uscita. Galetti vuole arrivare alla prima partita casalinga con una Virtus già molto competitiva e in palla, pronta a centrare la prima vittoria di una stagione alquanto impegnativa sotto tanti punti di vista. Si sta lavorando per questo.

Antonio Montefusco