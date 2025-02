Amici di San Domenico all’attacco

Il comitato Amici di San Domenico torna all’attacco della Giunta per la mancata riqualificazione dello storico giardino nel cuore del centro città. "Da anni confidavamo in promesse di recupero, puntualmente disattese, fino all’incontro con il sindaco in Municipio – ricostruisce il comitato via social –. Eravamo stati rassicurati che prima dell’estate sarebbero iniziati i lavori sul lato Est cioè via Felice Orsini e a fine estate quelli sul lato Ovest. Purtroppo anche questa volta le promesse sono state disattese". Nel frattempo, "il giardino versa in uno stato di notevole trascuratezza perché praticamente non viene più fatta nessuna manutenzione – concludono dal comitato –. La pavimentazione è ammalorata e piena di pericolose buche, la fontana in stato di abbandono, le aiuole malridotte. Tra un anno ci saranno le elezioni per il sindaco, forse in campagna elettorale ricompariranno le datate promesse non mantenute".