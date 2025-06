Amore, inganno e ironia ’Così fan tutte’ all’Arena

Dopo la serata inaugurale con Mogol e Lavezzi, leggende della musica italiana, il concerto del Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme dedicato a “I Maestri del Cinema”, e il teatro comico del “Paolo Cevoli Show”, la stagione estiva al Teatro Arena prosegue domenica con un grande evento musicale. Alle 21,30 va in scena un autentico capolavoro, l’opera lirica “Così fan tutte” (ossia “La scuola degli amanti”), dramma giocoso in due atti, con musica di Wolfgang Amadeus Mozart e libretto di Lorenzo Da Ponte. Prenotazioni e acquisto biglietti nel sito del Comune: https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/luogo/l-arena-di-castello

Amore, fedeltà, seduzione: temi sempre attuali, così come la musica di Wolfgang Amadeus Mozart, geniale e senza età, come nel caso di quest’opera che fu rappresentata per la prima volta a Vienna nel 1790. La vicenda, ambientata a Napoli, prende il via con due giovani ufficiali che scommettono sulla fedeltà delle loro fidanzate. Per metterle alla prova, fingono di partire per la guerra e ricompaiono subito dopo travestiti, irriconoscibili, ma pur sempre attraenti, e cercano ognuno di conquistare la fidanzata dell’altro, dicendo di volerle sposare.

Protagonisti sul palcoscenico dell’Arena, saranno i musicisti dell’Orchestra Senzaspine diretti da Tommaso Ussardi e giovani allievi del corso di “Perfezionamento per Cantanti Lirici in Repertorio Mozartiano” della Scuola dell’Opera del Comunale di Bologna, guidati nel percorso didattico e sulla scena dalla regia di Stefania Panighini. L’opera, proposta in formato ridotto, ha la sua connessione drammaturgica negli interventi di Pierfrancesco Giannangeli, storico del teatro, qui in veste di narratore. L’Orchestra Senzaspine è un’orchestra sinfonica nata a Bologna nel 2013. Composta da talentuosi e giovani musicisti, si è distinta negli anni per un approccio che ha saputo unire qualità, inclusività e divulgazione. Attraverso concerti sinfonici, opere liriche e spettacoli musicali, offerti in collaborazione con le più significative istituzioni musicali del territorio nazionale, e grazie alla creazione di importanti percorsi sull’accessibilità, Senzaspine è oggi un’orchestra riconosciuta su tutto il panorama culturale italiano, per qualità e innovazione, capace di rivolgersi a un pubblico sempre più ampio e giovane, sfidando stereotipi e rivoluzionando la percezione comune del concetto di musica classica.