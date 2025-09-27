Ampliamento ferrovia, il caso torna in Regione. “L’alternativa è possibile”

Torna in Regione il caso dell’ampliamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese. A (ri)portarcelo, attraverso una nuova interrogazione alla Giunta del presidente Michele de Pascale, è Marco Mastacchi, consigliere di opposizione in quota Rete Civica, da tempo promotore delle istanze dei comitati di cittadini nati sul territorio.

Breve riassunto delle puntate precedenti: dopo che a fine luglio Rete ferroviaria italiana ha presentato la relazione conclusiva sul contestato progetto, confermando l’idea della costruzione di due nuovi binari su viadotto, il coordinamento dei comitati è tornato alla carica. E ha proposto un piano alternativo: per quanto riguarda il traffico passeggeri, costruzione di un terzo binario, in affiancamento all’attuale linea ferroviaria, in cui è possibile circolare nei due sensi da Bologna a Castel Bolognese grazie alla installazione del nuovo sistema di segnalamento europeo via radio Ertms/Etcs. Quanto allo spostamento delle merci, richiesta una deviazione a Faenza della linea Ancona-Bologna per immettere il traffico sulla linea Granarolo-Lugo-Lavezzola-Ferrara-Poggio Rusco per raggiungere Altedo e i corridoi europei per il Brennero e Vipiteno.

“L’implementazione di un’alternativa tecnologica di altissimo livello, sostenuta da una delle massime autorità in materia, l’ingegnere Eugenio Milizia, esperto internazionale di circolazione ferroviaria e tra i principali ideatori del sistema Ertms/Etcs, potrebbe, da sola, raddoppiare la capacità della linea esistente senza la necessità di costruire nuovi e invasivi viadotti – è il pensiero di Mastacchi –. L’adozione del sistema Ertms/Etcs è già prevista e finanziata dal Pnrr per la tratta Bologna–Rimini, con attuazione programmata entro il 2030. I vantaggi sarebbero significativi: maggiore efficienza operativa, tempi di realizzazione più contenuti, riduzione degli impatti ambientali, utilizzo più razionale delle risorse pubbliche, in linea anche con la minimizzazione del consumo di suolo e dell’impatto ambientale perseguiti dalla Regione”.

Una “controproposta” e una “visione logistica”, per dirla con Mastacchi, che è “fortemente sostenuta non solo dagli esperti ma anche dai cittadini organizzati nel coordinamento dei comitati”, ricorda il civico di opposizione, in riferimento alla compagine che riunisce le esperienze di Imola, Solarolo, San Lazzaro e altri comuni.

“Una strategia che consente di separare i flussi, deviando il traffico merci pesante e lento lontano da un collo di bottiglia cruciale per i passeggeri, risolvendo così due problemi contemporaneamente e ottimizzando l’intera rete, non solo un singolo segmento”, ribadisce Mastacchi. Che sintetizza così la controproposta: “Da un lato, un progetto infrastrutturale tradizionale: massiccio, costoso e ad alto impatto. Dall’altro, un insieme di alternative, sostenute da massimi esperti di tecnologia e comitati di cittadini, che puntano a ottimizzare l’esistente attraverso l’innovazione. La domanda alla Giunta – conclude il consigliere regionale – è di favorire l’adozione di tale sistema come alternativa più sostenibile ed efficiente”.