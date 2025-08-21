Ampliamento linea ferroviaria. Le nuove proposte del comitato: "Terzo binario e deviazione merci"

"Non si possono accettare la distruzione del territorio e tonnellate di cemento, quando tecnici competenti dimostrano che esiste un’alternativa più moderna e responsabile. Come cittadini, non ci accontenteremo di nulla di meno". È la nuova presa di posizione del coordinamento dei comitati, che da tempo si batte contro il piano di ampliamento della linea ferroviaria attraverso un viadotto con due nuovi binari da costruire poco distante dal percorso della autostrada A14.

Il gruppo di cittadini ha diffuso infatti un video che riporta le posizioni degli ingegneri Luigi Francesco Montanari e Eugenio Milizia. Si tratta di "professionisti di primo piano, che ribadiscono come un’alternativa al progetto di quadruplicamento non solo sia possibile, ma anche auspicabile: più economica, più sostenibile, meno invasiva, più veloce da realizzare e in linea con i nuovi parametri europei sulle infrastrutture".

Nel dettaglio, Montanari propone "una deviazione a Faenza della linea Ancona-Bologna per immettere il traffico merci sulla linea Granarolo-Lugo-Lavezzola-Ferrara-Poggio Rusco per raggiungere Altedo e i corridoi europei per il Brennero e Vipiteno", ricostruiscono dal coordinamento dei comitati.

Quanto al traffico passeggeri, la proposta del gruppo di cittadini non è più quella (già scartata da Rfi) di un tunnel sotterraneo; bensì di un terzo binario, in affiancamento all’attuale linea ferroviaria, "in cui è possibile circolare nei due sensi" da Bologna a Castel Bolognese grazie alla "installazione del nuovo sistema di segnalamento europeo via radio Ertms/Etcs". L’introduzione di questo ulteriore corridoio in superficie, sostenuto anche da Milizia, secondo i calcoli del coordinamento dei comitati "porterebbe la capacità di circolazione della linea dagli attuali 170 treni a circa 300 complessivi giornalieri". E, nelle parole del gruppo di cittadini, che nelle scorse settimane ha fatto sentire la propria voce anche in Regione, sarebbe "equivalente" alla soluzione proposta da Rfi ma "meno costosa".

Secondo gli ingegneri, "l’attuale progetto è improntato alla conservazione e non rappresenta un modello d’avanguardia – sintetizza il coordinamento dei comitati –. Al contrario, con una spesa inferiore sarebbe possibile ottenere risultati migliori in termini di efficienza, impatto ambientale e sostenibilità economica e sociale. Non si tratta più di un obbligo formale, ma di un dovere civico, etico e politico: la Regione e i Comuni interessati – è l’appello finale dei cittadini – devono chiedere con forza a Rfi di rivedere il progetto".