Analisi dei flussi turistici nel Borgo. L’esperienza di Dozza fa scuola

Nei giorni scorsi il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi, è stato relatore All’IBE e Intermobility Future Ways al Rimini Expo Centre. Una presenza significativa per il Comune, da tempo al lavoro sul progetto PolisEye sviluppato con Enea, Sis.Ter e gli atenei di Bologna, Ferrara, Reggio Emilia e Modena, protagonista in una delle vetrine più importanti d’Europa in tema di mobilità condivisa e sviluppo sostenibile. L’obiettivo? Realizzare strumenti di raccolta, analisi e rielaborazione dei numeri rilevati da una rete di sensori, posizionati all’altezza dei due varchi d’ingresso al centro storico dozzese e nei principali parcheggi, per monitorare i flussi turistici. Da qui l’analisi per lo sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni, rivolto principalmente ai decisori pubblici, per la gestione ottimizzata delle Smart City. Ma anche per fornire maggiore attenzione ai servizi locali (navette, parcheggi, personale, apertura attività e musei, ndr), agli aspetti ricettivi e legati alla mobilità sostenibile.

"Abbiamo presentato i dati raccolti negli ultimi 2 anni e 4 mesi di monitoraggio – ha spiegato Albertazzi -. Sono stati registrati 676.852 ingressi pedonali nel borgo per una media di 296.580 all’anno quindi 813 al giorno". E ancora: "Per quanto riguarda i veicoli parliamo, invece, di 338.869 auto per una media di 149.021 all’anno quindi 408 vetture a giornata – ha aggiunto il primo cittadino -. Il rapporto auto/pedone continua a essere di 1 a 2". Non solo. "Eventi interni e manifestazioni esterne, come la settimana del Gp di F1 ad Imola durante la quale a Dozza si è toccata quota 7mila presenze, incidono sensibilmente così come il meteo – ha sdetto -. Tra marzo 2022 e giugno 2024 abbiamo avuto 96 giorni con più di 1500 accessi pedonali e 53 con più di 2mila. Undici le giornate con più di 1200 ingressi di auto nei parcheggi locali. I mesi più gettonati? Aprile, settembre e ottobre con numeri tra i 40 ed i 50mila ingressi. Bene i week end. FantastiKa con più di 5mila presenze è al vertice fra gli eventi". Idee chiare per il futuro: "Puntare forte sullo studio dell’incidenza di componenti esterni, come gli appuntamenti fieristici a Bologna e gli sbarchi aeroportuali, attraverso l’integrazione dei dati di PolisEye con quelli telefonici – ha concluso Albertazzi -. Un deciso salto di qualità in campo analitico-previsionale per orientare programmi e spendere meglio le risorse pubbliche e private".