"Anche fuori città la stessa musica"

"La condizione delle strade? Un vero disastro. Soprattutto quelle da Imola in direzione Castel Guelfo: sono messe malissimo e piene di buche. Per non parlare di Via Nuova. Insomma, la situazione non è delle migliori". Con queste parole, il cittadino Raffaele Pirazzoli esprime un parere molto severo. L’uomo infatti ritiene che non ci sia abbastanza attenzione per la percorribilità delle vie e che questo a lungo andare possa provocare dei danni. "La cosa che mi dispiace di più è la totale mancanza di cura e manutenzione. Questa noncuranza è veramente brutta, oltre che pericolosa", conclude amareggiato e preoccupato il nostro lettore.