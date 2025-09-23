Anche gli studenti imolesi a Bologna. Il corteo pro Palestina fino alla stazione

Alla manifestazione di ieri a Bologna, a sostegno della Palestina e di Gaza, c’erano anche diversi cittadini imolesi. Studenti, ma non solo. Ieri mattina i più giovani, tra cui anche alcuni minorenni, si sono diretti a piedi in un piccolo corteo, dal centro fino alla stazione. "Sciopero generale per la Palestina. Stop al genocidio". Firmato Osa – Opposizione studentesca d’alternativa – Imola. Questo recitava il cartellone esposto. Scortati dalla Polizia e dai carabinieri sono arrivati fino a piazzale Marabini. Poi, sono saliti sul treno, per unirsi agli oltre 30mila presenti a Bologna. Cori e striscioni per lanciare ad alta voce il messaggio di quanto sta accadendo in Medio Oriente per mano di Israele.

Lo sciopero, che c’è stato in tutta Italia, ha visto anche l’adesione di personale sanitario con l’Ausl di Imola, come comunicato nei giorni precedenti, che ha garantito "i contingenti minimi previsti dalla normativa e dalla contrattazione di riferimento". Lo sciopero, indetto da Cub (Confederazione unitaria di base), Adl Varese (Associazione difesa lavoratori e lavoratrici Varese), Sgb (Sindacato generale di base) e Usb (Unione sindacale di base), ha coinvolto anche professori scolastici di diversi istituti, negozi, attività ricreative, esercizi commerciali e lavoratori del settore dei trasporti.

n. m.