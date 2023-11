Anche i cachi soffrono il troppo caldo

L’albero di cachi o Diospiro o Loto è una specie botanica molto longeva a lento accrescimento ampiamente diffusa in Italia per le sue caratteristiche non solo di pianta fruttifera ma anche di ornamentale coltivata nei giardini e spazi verdi in generale. I suoi frutti, tipicamente autunnali, offrono una insolita caratteristica estetica con effetto decorativo e cromatico; infatti, in questo periodo, il Cachi acquista una valenza particolare per il piacevole contrasto prodotto dalle foglie carnoso-verdi e i frutti stessi. Questi, costituiti da una grossa bacca di colore rosso arancio, diventano eduli solamente dopo avere raggiunto la maturazione fisiologica con il procedimento chiamato di ‘ammezzimento’ cioè di lenta e graduale maturazione della polpa, metodo utile al fine di eliminare l’effetto astringente provocato dall’alto contenuto dei tannini presenti nei frutti acerbi. Il Cachi è una specie termofila ed eliofila che non sopporta freddi molto intensi per cui, in caso di persistenti periodi di gelo, può necrotizzare; in merito occorre ricordare che per migliorare la tolleranza al freddo è possibile effettuare operazioni di innesto su specie particolarmente resistenti a tale avversità. Inoltre, nel caso di prolungato caldo estivo, è bene procedere alla irrigazione sia per evitare un eccesso di cascola, ossia di caduta dei frutti, che per prevenire la ‘retinatura’, caratteristica fisiopatia originata da squilibri idrici e la cui sintomatologia si manifesta sui frutti con cerchi concentrico nerastri sulla epidermide chiamati melanogrammi. Il Cachi, dotato di alto potere nutrizionale per la notevole quantità di zuccheri, vitamine A e C e beta-carotene, è molto utilizzato per confetture oltre che per varie ricette culinarie. Tra le alterazioni che colpiscono detta pianta ricordiamo, in particolare, gli attacchi provocati da un insetto rodilegno chiamato Sesia le cui larve scavano gallerie nelle parti legnose indebolendone quindi la struttura e il sistema vascolare. Luigi Marchetti, fitopatologo