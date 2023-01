Anche la Biblioteca comunale rinnova il sito

Novità in Rete anche per la Biblioteca comunale. Nei prossimi giorni, la Bim aggiornerà infatti il proprio sito istituzionale, risalente al 2008, con il passaggio su una nuova piattaforma ‘mobile friendly’, vale a dire utilizzabile al meglio anche da smartphone e tablet.

Attraverso il nuovo sito web, lettori e studiosi potranno accedere con facilità non soltanto ai cataloghi bibliografici, agli inventari archivistici e alla biblioteca digitale Emilib, ma anche a una ricca serie di schede informative e di approfondimento su tutti i fondi documentari, antichi e speciali raccolti nella istituzione cittadina. La progressiva migrazione dei contenuti dalla precedente piattaforma, che si prevede di arricchire e completare nei prossimi mesi, sarà anche un punto di partenza per nuove operazioni che mettano in valore le potenzialità del web per la valorizzazione dei fondi.

Ampio spazio sarà inoltre dedicato alla descrizione dei servizi e alle conferenze tematiche, ai laboratori, alle presentazioni di libri, e ad altri eventi culturali organizzati dalla Bim di via Emilia 80, dalla sezione ragazzi Casa Piani, dall’Archivio storico e dalle biblioteche decentrate, per grandi e piccoli. Il nuovo sito andrà online all’inizio di febbraio ed è stato realizzato con lo stesso software open source utilizzato per il catalogo della Rete civica.

A proposito di biblioteca, da ricordare che la Bim mette a disposizione, in primavera, tre posti per ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni, disponibili a svolgere un periodo di servizio civile universale. C’è spazio per un giovane volontario nella Biblioteca comunale di Imola e per due nella sezione ragazzi Casa Piani. Il servizio richiede un impegno di un anno per 25 ore a settimana, cinque giorni alla settimana, con un contributo forfettario di 444,30 euro mensili. È possibile presentare domanda di partecipazione al 10 febbraio. Informazioni su www.scubo.it.