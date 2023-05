Anche la Virtus scende in campo I giocatori spalano assieme ai tifosi

Anche i giocatori della Virtus Imola e i tifosi dell’Armata Giallonera sono impegnati in questi giorni a spalare il fango nelle zone della Romagna colpite dall’alluvione.

"Il presidente Stefano Loreti, il direttore generale Gabriele Torreggiani e tutto il Consiglio Direttivo intendono ringraziare – scrive la Virtus Imola sulla sua pagina Facebook –, a nome della società i (tanti) nostri tifosi dell’Armata Giallonera e i nostri giocatori, oltre a tutte le migliaia di volontari che stanno aiutando, in tanti modi diversi, in questi giorni tremendi per i nostri territori. Vogliono, altresì, esprimere vicinanza e solidarietà per la tragica situazione a tutte le famiglie che stanno vivendo questo dramma. È un momento molto difficile, ma supereremo anche questa con l’aiuto di tutti!!!".

In questo momento terribile per la città, sono tante

le società e i privati cittadini scese in campo per accogliere la richiesta d’aiuto della comunità.