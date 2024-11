Anci Off, la città in vetrina: "Promuovere il territorio"

Tra turismo e motori, Imola è stata protagonista nei giorni scorsi delle iniziative organizzate a Torino in occasione dell’assemblea nazionale dell’Anci. L’associazione dei Comuni italiani ha promosso infatti Anci Off, manifestazione che ha animato le piazze della città con banchetti informativi, incontri e strategie di marketing territoriale, favorendo un confronto costruttivo tra amministrazioni locali e portatori di interesse del settore.

Il sindaco Marco Panieri ha partecipato, assieme a Domenico Carretta (assessore a Sport, Grandi eventi e Turismo del Comune di Torino) e a Lorenza Bravetta (direttore del Museo nazionale dell’Automobile nel capoluogo piemontese, a un incontro dedicato al mondo dei motori e alla promozione del made in Italy.

Presente a Torino anche l’assessora Elena Penazzi. "Partecipare ad Anci Off è un’occasione straordinaria per promuovere le eccellenze e le peculiarità del nostro territorio, evidenziando la ricchezza che lo contraddistingue – commenta la titolare delle deleghe a Turismo, Autodromo e Grandi eventi, affiancata dalla sua collega faentina Simona Sangiorgi – . Allo stesso tempo, è un’opportunità per sottolineare la necessità di una collaborazione sempre più stretta su asset comuni, come il turismo, la Motor Valley, l’eccellenza motoristica, il wellness e la cultura".

In particolare, Imola e Faenza erano presenti con un proprio stand al ‘Villaggio dei Comuni’, allestito nella centralissima via Roma, tra Piazza San Carlo e Piazza Castello, per "promuovere le unicità dei rispettivi territori. Gli stand – commentano dal Comune – hanno messo in luce il ricco patrimonio artistico, storico e culturale delle due città e dei loro dintorni, entrambe parte del Con.Ami e associate nell’agenzia di promozione turistica IF".